Willy il Principe di Bel Air: prime foto della reunion...

Non molto tempo dopo l’annuncio della reunion per il 30° anniversario di Willy il Principe Bel Air, HBO Max e Will Smith hanno condiviso con i fan un primo sguardo su quanto accaduto dietro le quinte. Due le foto pubblicate: in una si vede Smith seduto per una conversazione con Janet Hubert per la prima volta in 27 anni; nella seconda è riunito parte del cast. Lo speciale della reunion, come lo speciale pianificato di Friends, è uno sguardo senza copione ai vecchi tempi.

La serie è durata sei stagioni

La serie ha visto l’adolescente ribelle Will (Smith) trasferirsi a Bel Air, Los Angeles, per vivere con la sua ricca zia (Hubert, e in seguito Daphne Maxwell Reid) e lo zio (James Avery). Smith, che ha interpretato una versione di se stesso nato e cresciuto a Philadelphia nella sitcom della NBC, si riunirà con la famiglia Banks. Quest’ultima composta da: Alfonso Ribeiro (Carlton), Karyn Parsons (Hilary), Tatyana Ali (Ashley) e Daphne Maxwell Reid ( Aunt Viv). Oltre aJoseph Marcell (maggiordomo Geoffrey) e DJ Jazzy Jeff (Jazz). La reunion è stata: “una notte divertente e sentita piena di musica, balli e ospiti speciali a sorpresa, in onore della serie che è andata avanti per sei stagioni e 148 episodi”.

Prodotta da Westbrook Media, società di media di Smith e della moglie Jada Pinkett Smith, la reunion cattura le sue star “guardando indietro alla serie e all’impatto culturale che ha avuto sin dal suo debutto”. Ad aprile, il cast dello show si è riunito nella serie Snapchat registrata a distanza di Smith, Will From Home, con un emozionante ricordo di Avery. L’attore dello zio Phil è morto nel 2014 per complicazioni legate a un intervento chirurgico a cuore aperto. Lo speciale della reunion andrà in onda a novembre, ma ora puoi vedere tutti gli episodi di Willy il Principe di Bel-Air su HBO Max. Ricordiamo, infine, che un reboot dello show è ufficialmente in lavorazione.