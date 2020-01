Le storie di guerra di Garth Ennis, disponibile il quinto volume

Saldapress continua la pubblicazione dell’opera di Garth Ennis dedicata alle battaglie più importanti della storia. La casa editrice ha infatti rivelato che il quinto volume della serie a fumetti Le storie di guerra di Garth Ennis, dal titolo 1945: Germania, è già disponibile sia in libreria che in fumetteria.

Il volume è composto da 144 pagine e contiene due differenti storie a fumetti. Entrambe sono disegnate dal talentoso Tomas Aira (The Whispering Dark, Night of the Living Dead: Aftermath, Night & Fog).

La prima si intitola Un dì partiron le anatre selvatiche. Ambientata nell’inverno del 1945, segue le peripezie di una famiglia tedesca in fuga. L’avanzata dell’Armata Rossa è rapida e inarrestabile, e la famiglia non può fare altro che unirsi ai fiumi di sfollati che attraversano la Germania orientale sperando di mettersi in salvo. A offrir loro una speranza concreta di salvezza è un manipolo di soldati tedeschi. Ma non tutto è come sembra.

La seconda e ultima storia del volume è invece L’ultimo inverno tedesco. Protagonisti del racconto sono alcuni soldati irlandesi. Nonostante l’Irlanda abbia dichiarato la propria neutralità, negli ultimi giorni di guerra il gruppo decide di unirsi alle schiere di soldati alleati in territorio tedesco. Presto, però, si ritroveranno l’uno contro l’altro.

1945: Germania, quinto volume della serie a fumetti Le storie di guerra di Garth Ennis, è disponibile in libreria, in fumetteria e anche online. Il prezzo di copertina è di 19.90 euro.

L’autore

Garth Ennis, classe 1970, è un fumettista britannico nato in Irlanda del Nord. Ha debuttato nel mondo dei fumetti nel 1989 con la serie Troubled Souls. Da allora ha lavorato per i più importanti editori di fumetti al mondo. Tra le sue opere più celebri troviamo Hellblazer, Preacher, The Punisher e The Boys, da cui è stata sviluppata l’omonima serie televisiva di successo disponibile su Amazon Prime Video.