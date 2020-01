Loki: Tom Hiddleston pubblica un video dalla preparazione

I progetti per le serie TV Marvel in arrivo su Disney+ procedono spediti. Da settimane sono romai in corso le riprese di The Falcon and the Winter Soldier e lo stesso si può dire per WandaVision. Il tutto procede in segreto, ma qualcosa piano piano trapela, anche grazie ai profili social del cast. E nelle ultime ore, arriva un nuovo piccolo dettaglio su Loki, direttamente dall’Instagram di Tom Hiddleston.

Tom Hiddleston si esercita su Instagram per Loki!

L’attore ha infatti pubblicato recentemente una brevissima clip che lo ritrae mentre si sottopone all’allenamento per lo show. Nel filmato diffuso sui suoi social, possiamo vedere Hiddleston mentre imbragato con i cavi testa un salto che il suo personaggio dovrà affrontare. L’atterraggio dovrebbe ricordare la classica posa degli eroi dopo un lungo balzo, ma qualcosa non sembra andare perfettamente.

Dopotutto uno stunt del genere non deve essere semplicissimo da eseguire e anche chi ha una lunga esperienza nel genere ha bisogno di un po’ di prove prima di riuscirci. Questo filmato però ci suggerisce che potremo aspettarci una buona dose di azione nello show incentrato sul fratello (adottato) di Thor.

Al momento non ci sono ancora informazioni definitive su ciò che succederà in questa serie. Sappiamo da tempo che rivedremo Loki interpretato da Tom Hiddleston, ma potrebbe non essere il solo a incarnarlo. Stando ad alcuni report infatti ci sarà anche una versione femminile del personaggio nello show, con Sophia Di Martino nel ruolo. Tra i rumor, anche la possibilità di un Loki bambino, senza però ancora un possibile interprete.

E se vi state chiedendo come sia possibile un ritorno di Loki dopo la sua morte in Avengers: Infinity War, è presto detto. Non si tratterà dello stesso Dio degli Inganni che abbiamo conosciuto finora. Lo show infatti seguirà le avventure della sua versione che in Avengers: Endgame sfugge alla cattura durante il viaggo nel tempo all’epoca della Battaglia di New York.