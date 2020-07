Luca Guadagnino dirigerà un film su Scotty Bowers

Il progetto si basa sul documentario del 2017 “Scotty and the Secret History of Hollywood” di Tyrnauer

Il regista di “Chiamami col tuo nome” Luca Guadagnino dirigerà il progetto senza titolo su Scotty Bowers di Searchlight con Seth Rogen ed Evan Goldberg a scrivere la sceneggiatura. Il progetto si basa sul documentario del 2017 “Scotty and the Secret History of Hollywood” di Tyrnauer. Racconterà la storia di Scotty Bowers, un veterano della Seconda Guerra Mondiale che è diventato un gigolò bisessuale molto noto nell’epoca d’oro di Hollywood. Fox Searchlight ha iniziato a sviluppare il progetto cinematografico due anni fa dopo che il documentario è stato rilasciato da Greenwich Entertainment.

Il libro di memorie Bowers Full Service è stato pubblicato nel 2012

“Scotty” segue Bowers, un veterano di combattimento marino della Seconda Guerra Mondiale che combatté nella battaglia di Iwo Jima e divenne un leggendario truffatore bisessuale maschile e un organizzatore di date per tutte le star del cinema di Hollywood dagli anni ’40 fino all’inizio dell’epidemia di AIDS negli anni ’80. Il libro di memorie Bowers “Full Service” è stato pubblicato nel 2012. Non aveva discusso delle informazioni prima della pubblicazione, ma ha deciso di farlo perché la maggior parte delle persone coinvolte erano morte. Bowers è morto l’anno scorso all’età di 96 anni.

La Disney ha acquisito le attività di intrattenimento della 20th Century Fox lo scorso anno, tra cui l’etichetta di prestigio Fox Searchlight. Lo studio lo ha rinominato Searchlight. Luca Guadagnino ha ricevuto una nomination all’Oscar per il miglior film nel 2017 per “Chiamami con tuo nome” insieme a Peter Spears, Emilie Georges e Marco Morabito. Altri suoi crediti includono “Suspiria” e “A Bigger Splash”. I crediti produttivi di Rogen e Goldberg includono “50/50”, “This Is the End”, “Neighbours”, “Blockers”. Oltre a “Neighbours 2: Sorority Rising”, “Long Shot”, “The Disaster Artist”, “Good Boys”. Il direttore della produzione di Searchlight, Richard Ruiz, supervisionerà il progetto. Rogen e Goldberg sono rappresentati da UTA. La notizia è stata segnalata per la prima volta da Deadline Hollywood.