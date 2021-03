Lupin 2: pubblicato il trailer della seconda stagione

Netflix ha pubblicato, in italiano e in lingua inglese, il trailer della seconda stagione della serie francese Lupin che vede protagonista Omar Sy. Le nuove puntate sono attese in estate. Nel cast, oltre ad Omar Sy, troviamo Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier. Infine ci sono Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è un nuovo adattamento delle avventure del ladro gentiluomo celebre in tutto il mondo nato dalla penna dello scrittore Maurice Leblanc. Di seguito il trailer di Lupin 2:

Stabilito un record per la serie

Lupin di Netflix ha stabilito di recente un nuovo record. La serie Tv francese è diventata una delle più viste e apprezzate sul servizio streaming con 70 milioni di abbonati che l’hanno guardata nei primi 28 giorni a livello interazionale. Numeri da capogiro che superano i primati precedentemente stabiliti da serie Tv come Bridgerton (63 milioni) e La Regina degli Scacchi (62 milioni). Il Lupin di Omar Sy ha fatto il suo debutto su Netflix l’8 gennaio ed è diventata rapidamente la prima serie francese ad entrare nella Top 10 degli Stati Uniti dello streamer. Mentre in Francia resta in prima posizione. Netflix riferisce che si è classificata al primo posto anche in Brasile, Vietnam, Argentina, Germania, Italia, Spagna, Polonia, Paesi Bassi, Filippine, Svezia e molti altri paesi.

Ambientata a Parigi – e facendo un uso abile dei luoghi della città – la prima serie in cinque parti di Lupin, Dans L’Ombre D’Arsène (In The Shadow Of Arsène), introduce Diop di Sy che, da adolescente, ha visto la sua vita sconvolta quando suo padre è morto dopo essere stato accusato di un crimine che non ha commesso. Ora, Diop vuole vendicare suo padre e superare in astuzia praticamente tutti.

Louis Leterrier dirige gli episodi 1-3 con Marcela Said (Narcos) sul 4-5. Nel cast ci sono anche Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy. Oltre a Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. Isabelle Degeorges e Nathan Franck sono i produttori.