Man Who Fell to Earth: Chiwetel Eijofor scelto come protagonista...

Chiwetel Ejiofor è stato scelto per il ruolo principale della serie “Man Who Fell to Earth” attualmente in lavorazione alla Paramount Plus, come fa sapere Variety. La serie è basata sul romanzo di Walter Tevis del 1963 e sul film di Nicolas Roeg del 1976 con David Bowie, entrambi con lo stesso nome. Nella versione in serie, un nuovo personaggio alieno (Ejiofor) arriva sulla Terra in un punto di svolta nell’evoluzione umana e deve confrontarsi con il proprio passato per determinare il nostro futuro. “La carriera teatrale e cinematografica di Chiwetel Ejiofor sono sbalorditive per coraggio, impegno e qualità”, hanno affermato Alex Kurtzman e Jenny Lumet, co-showrunner e produttori esecutivi. “Non potremmo essere più entusiasti”.



Chiwetel Ejiofor è stato nominato sia per un Academy Award che per un Golden Globe per il suo ruolo da protagonista nel film “12 anni schiavo”. Di recente è apparso nel film della HBO Max “Locked Down” e nel film originale di Netflix “The Old Guard”. Ha scritto, diretto ed è apparso nel film Netflix del 2019 “The Boy Who Harnessed the World”. I suoi altri ruoli importanti includono “Doctor Strange”, “Children of Men”, “American Gangster” e “The Martian”. È rappresentato da CAA, Markham Froggatt & Irwin e Hirsch Wallerstein.

Kurtzman e Lumet scriveranno, saranno i produttori esecutivi e serviranno come co-showrunner, con Kurtzman anche il regista. Rola Bauer, Tim Halkin, Sarah Timberman, Carl Beverly, John Hlavin e Heather Kadin serviranno anche come produttori esecutivi con Aaron Baiers come co-produttore esecutivo. La serie sarà co-prodotta da CBS Television Studios e Tandem Productions, una società StudioCanal, in associazione con Secret Hideout e Timberman/Beverly. StudioCanal possiede i diritti sia del libro che del film. Chiwetel Ejiofor sarà il protagnosita principale di “Man Who Fell to Earth“