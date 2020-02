Mission: Impossible, Vanessa Kirby sarà nei prossimi film

Un altro volto noto del franchise di Mission: Impossible tornerà a far parte del cast dei capitoli 7 e 8 .Ci riferiamo a Vanessa Kirby, che ha interpretato Alanna Mitsopolis, alias White Widow, in Mission: Impossible – Fallout. La Kirby ha confermato la sua presenza durante un’intervista a Glamour Magazine UK. In Mission: Impossible 7 e 8 ritroveremo ci saranno inoltre Tom Cruise affiancato da Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult e Shea Whigham.

Christopher McQuarrie scriverà e dirigerà i due film. La Paramount Pictures si occuperà della co-poduzione e della distribuzione. Il franchise ha raccolto ben 3.5 miliardi di dollari in tutto il mondo nei sei show. L’ultimo ha fatto registrare gli incassi più alti negli USA e nel mondo. Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 23 luglio 2021, mentre l’ottavo arriverà il 5 agosto 2022.

Ricordiamo che Vanessa Kirby è un’attrice britannica. Ha raggiunto la fama internazionale recitando nella serie televisiva The Crown, dove ha interpretato nelle prime due stagioni la principessa Margaret. Per questo ruolo si è aggiudicata una candidatura al Premio Emmy per la miglior attrice non protagonista in una serie drammatica nel 2018 e il premio BAFTA come miglior attrice non protagonista.

La saga di Mission: Impossible è iniziata nel 1996

Il primo Mission: Impossible è un film del 1996 diretto da Brian De Palma. La pellicola è ispirata alla serie televisiva Missione Impossibile ideata da Bruce Geller nel 1966. Due membri degli U2, Larry Mullen e Adam Clayton hanno registrato una loro versione della canzone portante nel film. La pellicola si è rivelata uno dei maggiori incassi al botteghino del 1996, piazzandosi al terzo posto. La Paramount Pictures possedeva i diritti della serie televisiva Missione Impossibile e aveva cercato per anni di trarne un adattamento cinematografico, ma senza riuscirci. Tom Cruise, il quale da giovane era stato un grande fan della serie, convinse la Paramount a investire un budget di 80 milioni di dollari. Cruise divenne così il produttore del film insieme a Paula Wagner.