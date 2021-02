Modena Play 2021 fissata a settembre

La Play 2021 sarà a settembre! Una bella notizia per tutti noi appassionati, che lo scorso anno abbiamo dovuto saltare questo splendido evento!

Di cosa stiamo parlando?

La Play è un evento che si svolge ogni anno alla fiera di Modena. Negli anni è diventato un punto di riferimento nazionale di tutti gli appassionati di giochi da tavolo, e del modno ludico in generale.

Nata nel 2008, quando la precedente ModCon prese il nome di Play – Festival del Gioco, ha assunto la struttura con cui la conosciamo. Lo svolgimento in un solo weekend dell’anno e la location al padiglione fieristico sono aspetti che hanno caratterizzato la Play negli anni successivi.

La Play ha visto un costante aumento dei partecipanti, passando da circa 30.000 a 40.000 in una decina di anni.

La Play 2021 settembre

In questi ultimi anni la Play si è sempre svolta a inizio aprile. Lo scorso anno era stato fatto un tentativo di posticiparla a settembre, ma la pandemia ha bloccato tutto costringendo gli organizzatori a cancellarla.

Quest’anno però ci si è presi per tempo, e le date confermate da un comunicato stampa sono 3 al 5 settembre 2021! Viene inoltre confermata la storica location del padiglione fieristico di Modena.

Nel comunicato si legge che ModenaFiere in collaborazione con Ludo Labo e con il supporto delle associazioni ludiche Italiane, adotterà tutte le misure necessarie a mantenere il proprio format, dando come sempre grande spazio a chi vorrà sedersi ai tavoli per giocare e scoprire le ultime novità, mentre gli espositori avranno un’opportunità unica per incontrare gli appassionati o i semplici curiosi e far conoscere loro le nuove proposte.

Ritorno al futuro!

Mi mancano le fiere, e il settore dei giochi da tavolo vive le fiere come un momento di contatto con gli appassionati. Gli stessi appassionati possono incontrare e conoscere i designer dei loro giochi preferiti, i CEO dei marchi più prestigiosi, e provare in anteprima le novità.

La Play poi in questi anni ha avuto un elenco impressionante di ospiti, ad esempio Eric Lang, Reiner Knizia, Martin Wallace e moltissimi altri! In molti casi è stata l’unica occasione per conoscere certe persone.

Certo, il Covid costringerà ad avere certe precauzioni nella gestione della fiera, nell’ingresso dei partecipanti.. Ma l’immancabile chiosco delle tigelle mi manca troppo per badarci!

Aspetto con ansia settembre!