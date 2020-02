Moon Knight: Daniel Radcliffe nega i rumor

Il debutto della nuova serie Moon Knight non è prevista prima del 2021 e non si conosce molto della trama. La domanda di molti fan riguarda il ruolo del protagonista Marc Spector. Nei giorni scorsi si è a lungo parlato di Daniel Radcliffe, l’attore ha però smentito le voci che lo vogliono nel ruolo di protagonista. Parlando con il portale ComingSoon.net, l’attore ha dichiarato: “Se mai dovessi tornare in un franchise, penso che l’asticella della sceneggiatura dovrebbe essere più alta di qualsiasi altra cosa”. Per poi aggiungere: “Prima di cominciare un’attività che ti porterai dietro per anni, devi essere sicuro che ti piacerà davvero per tutto il tempo”. La smentita è secca: “Non sono contrario a recitare in un franchise in futuro, potrebbe essere divertente. Ma le voci su Moon Knight non sono vere, posso ufficialmente smentirle, non ne ho mai sentito parlare”.

Moon Knight, la storia di Marc Spector

Moon Knight, il cui vero nome è Marc Spector, è un personaggio dei fumetti, creato da Doug Moench e Don Perlin. Il sito web IGN ha inserito il personaggio alla 89ª posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti. In italiano è stato inizialmente presentato con il nome Lunar. Marc Spector ha usato tre nomi falsi per non rivelare la propria vera identità: Jake Lockley, Steven Grant, Yitzak Topol. Lo show è stato menzionato in Blade – La serie, senza mai apparire; nella serie Spector è un collega dell’esperto divampiri Melvin Caylo ed è a sua volta un esperto di lupi mannari.

Moon Knight è apparso in un episodio speciale di Natale della serie animata Ultimate Spider-Man. È in sviluppo una serie televisiva sul personaggio è ambientata nel Marvel Cinematic Universe che arriverà su Disney+. Il pesonaggio appare come un personaggio giocabile in Lego Marvel Super Heroes, LEGO Marvel’s Avengers, e LEGO Marvel Super Heroes 2.