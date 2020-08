Thrawn arriverà in live-action in un prossimo progetto di Star Wars?

L’universo di Star Wars ha creato molti cattivi iconici, da Darth Vader a Darth Maul. Ora un altro potrebbe farsi strada per un live-action. Il giornalista Daniel Richtman ha riferito che il Grand’ammiraglio Thrawn apparirà in un progetto live-action, anche se non ha fornito ulteriori dettagli. Ciò è stato successivamente confermato da Noah Outlaw di Kessel Run Transmissions, che ha confermato che una serie animata di Bad Batch è in lavorazione. Thrawn è stato uno dei principali antagonisti delle stagioni 3 e 4 di Star Wars Rebels, in cui è teletrasportato in una località sconosciuta insieme al Jedi Padawan Ezra Bridger.

Diversi i progetti in sviluppo di Star Wars

Il Grand’ammiraglio Thrawn è apparso per la prima volta nella continuità di Star Wars Legends come il principale antagonista di un trio di romanzi dell’autore Timothy Zahn. Zahn sarebbe poi tornato a scrivere diversi romanzi con Thrawn nella nuova continuità.

Diversi progetti televisivi di Star Wars sono in lavorazione. Oltre agli spettacoli Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor, è in fase di sviluppo anche uno spinoff animato per Bad Batch, e si dice che Donald Glover riprenderà il suo ruolo di Lando Calrissian per un progetto futuro.

Vincent D’Onofrio ha svelato online il desiderio di recitare in una serie di Star Wars rispondendo a un fan su Twitter. Quest’ultimo gli ha chiesto se fosse interessato a recitare in un progetto dedicato a Lando Calrissian. L’attore ha replicato al messaggio in maniera semplice ma chiara, mostrando la sua approvazione. D’Onofrio, che è ampiamente considerato come uno dei migliori cattivi del Marvel Cinematic Universe (anche se gli spettacoli di Netflix contano a malapena come MCU), ha già espresso entusiasmo per Star Wars in passato. Come star Disney ha avuto la possibilità di pilotare il Millennium Falcon l’anno scorso in occasione del lancio di Star Wars Land nei parchi Disney. L’attrazione di Star Wars: Rise of the Resistance, presentata dallo stesso Vincent D’Onofrio, invita i partecipanti del parco in una missione nell’universo immaginato per la prima volta negli anni Settanta da George Lucas.