Morto Albert Uderzo, storico disegnatore di Astérix

La famiglia di Albert Uderzo ha diffuso la notizia della scomparsa dell’artista francese. Famoso in tutto il mondo per aver creato il personaggio di Astérix, insieme a René Goscinny, Albert Uderzo aveva 92 anni. A quanto si apprende la morte è avvenuta presso l’abitazione di Neuilly per causa non imputabili al coronavirus.

Nato a Fismes – Francia – nel 1927, Alberto Aleandro Uderzo fin da giovane età mostrò un deciso interesse verso il disegno, peculiarità che lo porterà a lavorare per diversi editori d’oltralpe. Già a tredici anni la Société Parisienne d’Édition lo assume come letterista, primo vero ruolo ricoperto a livello editoriale dal giovane Uderzo. All’età di 24 anni pubblica il suo primo racconto, Flamberge Gentilhomme Gascon, una storia di moschettieri; tra i suoi impegni lavorativi entra in contatto con René Goscinny, artista con il quale nel 1959 pubblicò la prima avventura di Astérix.

Albert Uderzo e il successo di Astérix

Un sodalizio, quello con Goscinny che fin dalla prima pubblicazione di Astérix, sulla rivista Pilote, generò un crescendo di interesse e clamore nei lettori. La freschezza e l’umorismo del piccolo gallo sono caratteristiche che ben presto vennero affiancate dal personaggio di Obélix, fortemente voluto dallo stesso Uderzo.

La pubblicazione delle avventure di Astérix portò la coppia di autori alla decisione di focalizzarsi esclusivamente su questi racconti. Alla scomparsa di René Goscinny nel 1977, Albert Uderzo decise di fondare la Edition Albert-René, realtà tramite la quale continuare il lavoro sui personaggi creati con il collega e attualmente giunti al volume 38.

Uderzo continuò a lavorare su Asterix fino al 2009 quando, in occasione del cinquantesimo anniversario di pubblicazione della serie, realizzò l’albo L’anniversario di Astérix e Obélix – Il libro d’oro. A partire dal 2013 la serie è affidata a Jean-Yves Ferri e Didier Conrad, nonostante la continua supervisione dell’autore originale.

L’ultimo volume delle avventure del piccolo gallo, Astérix e la figlia di Vercingetorige, è stato pubblicato da Panini Comics durante l’edizione 2019 di Lucca Comics & Games,