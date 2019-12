Naruto: annunciati sei nuovi Funko Pop!

Poche ore fa, Funko ha annunciato tramite un comunicato stampa sul sito ufficiale una nuova ondata di action figure Pop! dedicata ai personaggi di Naruto. E sì, c’è anche quella di Gaara che tutti stavamo aspettando. Ecco qui i sei nuovi Funko Pop!

La nuova collezione include i Funko Pop! di Gaara, Orochimaru, Tusunade e, ovviamente, uno che immortala Naruto in corsa.

I nuovi Funko Pop! dedicati ai personaggi di Naruto usciranno a marzo. Tuttavia, è già possibile preordinarli online, tramite il sito Entertainment Earth. Il prezzo di ognuno è di 10.99 dollari.

Per quanto in passato i Funko Pop! si siano spinti sempre più lontano – di recente è stata annunciata una serie dedicata alla mascotte degli Iron Maiden – ecco il Funko Pop! che ha sorpreso un po’ tutti nelle ultime ore: Jutsu in versione sexy. Questa action figure uscirà in esclusiva per Box Lunch. Esclusiva di Game Stop è invece il Funko Pop! dedicato allo scontro tra Naruto e Sasuke.

Naruto e la storia del franchise

Scritto e illustrato dal mangaka Masashi Kishimoto, Naruto è nato come manga giapponese alla fine degli anni novanta. Ha debuttato su Shueisha’s Weekly Shonen Jump nel 1999 e ha concluso la sua pubblicazione sul magazine soltanto quindici anni dopo, nel 2014, con il capitolo n°700.

Il franchise ad oggi comprende anime, film, OAV, videogiochi, romanzi e persino l’adattamento teatrale diretto da Akiko Kodama. In Italia, il manga è edito dalla casa editrice Panini Comics all’interno dell’imprint Planet Manga dalla primavera del 2003.

Celebre anche l’anime omonimo, diretto da Hayato Date e prodotto dallo studio d’animazione Pierrot, e il suo sequel diretto, con lo stesso team creativo alle spalle: Naruto Shippuden.

Nel 2016 ha debuttato in Giappone il manga sequel, Boruto: Naruto Next Generations, a cui è seguito l’omonimo anime, prodotto dallo studio Pierrot e diretto dal duo Noriyuki Abe – Hiroyuki Yamashita.