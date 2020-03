Netflix: i consigli per superare la quarantena

Netflix ha twittato un elenco di spettacoli da vedere durante l’epidemia di Coronavirus. La società ha consigliatoagli abbonati di alleviare la quarantena con i seguenti show: Skin, Being Mary Jane, The West Wing, Shameless, Once Upon A Time. Oltre a Kim’s Convenience, The 4400, Forensic Files, Dexter, That 70s Show, Gotham, Greenleaf, Charmed, Weeds, Sherlock, NCIS, Lost Girl, The Bachelor, The 100 e Scandal. Intanto alcuni utenti hanno iniziato a criticare la serie di documentari Netflix Pandemic, concentrati su come prevenire un focolaio e conoscere di più su questo strano fenomeno. Quel titolo era in realtà di tendenza su Twitter ieri poiché sempre più utenti hanno scoperto che già esisteva una cosa del genere. Questo il tweet della piattaforma:

Tante le uscite di questo mese sulla piattaforma streaming

Ritornando ai consigli della piattaforma streaming, ricordiamo che in questo mese sono previste varie uscite. Basti pensare a Bloodride (13 marzo), I delitti di Valhalla (11 marzo), Califfato (18 marzo), Feel Good (19 marzo), Greenhouse Academy (20 marzo), Lettera al Re (20 marzo). Oltre a Prova a sfidarmi (20 marzo), Self-made: La vita di madam C.J. Walker (20 marzo), Vampires (20 marzo), The English Game (20 marzo), Segni (25 marzo), Unorthodox (26 marzo), Black Lightning (26 marzo) e Itaewon Class (28 marzo). Serie anime del mese Diverse anche le serie anime in arrivo su Netflix: Catlevania (5 marzo), Beastars (13 marzo) e 7Seeds 2 (26 marzo).

