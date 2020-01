Netflix Gennaio 2020: cosa guardare?

Netflix Cosa Guardare? è la guida di Orgoglio Nerd dedicata alla nota piattaforma di streaming, che ogni mese vi propone i contenuti più interessanti a disposizione degli abbonati. Una lista di titoli sempre aggiornata, con film, serie TV e anime a cura della nostra Veronica Lorenzini. Un modo facile e veloce per scoprire puntualmente ogni mese cosa guardare su Netflix e quali sono i prodotti più interessanti che non potete proprio perdervi. Scopriamo insieme quali sono quelli di gennaio 2020!

Netflix cosa guardare a Gennaio 2020?

Il nuovo anno è arrivato e le feste sono giunte al termine. La routine quotidiana torna a colpirci più forte che mai, tra impegni di lavoro, esami, scuola e problemi di ogni tipo. Cosa fare, quindi, per fuggire da queste vibrazioni negative almeno per un po’? Semplice, miei cari lettori: fidarsi di Netflix e guardare le nuove uscite del mese!

Gennaio ha in serbo per noi numerosi prodotti e, se avessimo il tempo di vederli tutti, questa rubrica non finirebbe più. Purtroppo però dobbiamo scegliere i migliori, o almeno ci si prova. Come l’anno scorso, però, abbiamo un piccolo regalo per voi. Scopriamo insieme i vincitori del mese.

Ni No Kuni: il lungometraggio ispirato al videogioco

Torna un po’ di sana animazione giapponese negli elenchi di Netflix. Il vincitore di questo mese, nella sezione film, è Ni No Kuni, lungometraggio di animazione ispirato alla celebre saga videoludica. Il film è diretto da Yoshiyuki Momose ed è stato pubblicato in Giappone nel 2019, per poi essere distribuito in esclusiva sulla piattaforma streaming.

La storia gira intorno a Yu e Haru che in seguito ad un grave e misterioso incidente che ha coinvolto Kotona, la loro amica d’infanzia, riescono ad entrare in un mondo magico e parallelo al loro universo: Ni no Kuni. Lo scopo dei tre amici sarà quello di unire le forze per sconfiggere la terribile minaccia che incombe su di loro, salvando poi la vita di Kotona e riportare la pace in entrambi i mondi.

Primo elemento fondamentale da dover sottolineare: gli eventi narrati in questo lungometraggio non si collegano in alcun modo alle vicende raccontate nei titoli RPG. Ciò significa che non avete bisogno di chissà quale conoscenza della saga per poter comprendere gli avvenimenti del film. Potrete quindi godervelo al massimo, senza alcun problema.

Passiamo agli elementi tecnici. Il film, come ogni prodotto giapponese che si rispetti, è caratterizzato da colori vibranti ed animazioni ben realizzate, ispirate alla perfezione ai personaggi del titolo videoludico. La trama si presenta interessante e passerete due ore nel relax più totale, accompagnato da una colonna sonora eccezionale, realizzata dal maestro Joe Hisaishi (Studio Ghibli).

Inoltre la caratterizzazione dei personaggi è stata realizzata molto bene e la storia vi catturerà dai primi minuti di visione, trasportandovi in un’atmosfera intensa e particolare dalla quale difficilmente uscirete.

Chilling Adventures of Sabrina 3 e Sex Education 2: doppio regalo

Gennaio è anche il mese dei rinnovi: nuove stagioni, di serie tv che ci hanno rubato il cuore, tornano alla riscossa. Tra queste troviamo la terza parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina e la seconda stagione di Sex Education. Non potevamo lasciare in disparte una delle due, ragion per cui abbiamo deciso di farvi questo regalo con doppia serie tv.

Se volete sapere per quale motivo non potete assolutamente perdere la terza parte di Sabrina, vi invito a leggere la recensione della mia cara collega. Io posso dire che questa nuova stagione si è ripresa molto rispetto alla seconda e che il lavoro svolto, per quanto riguarda mitologia, riferimenti storici e molto altro ancora, è stato ottimo.

La storia inoltre prende una piega differente e si fa più ancora più interessante. Poi non mancheranno di certo tanta magia, incantesimi, caos e colpi di scena.

LEGGI ANCHE: Sex Education, dove eravamo rimasti

La seconda stagione di Sex Education, invece, è tutt’altra storia. Non solo perché si tratta di una serie tv con argomenti differenti da quelli presentati in Sabrina, ma proprio perché l’intensità e la passione rappresentati in questa nuova stagione superano ogni aspettativa.

La nuova stagione di Sex Education si presenta come un intenso percorso di crescita: i personaggi procedono per la loro strada e crescono, migliorano, fanno errori e, in particolare, scoprono loro stessi. Sex Education riesce a parlare di argomenti impegnativi sia agli adolescenti che agli adulti, in modo sincero e semplice, senza censure e senza abbandonare il suo mitico tono comico, elemento importante dell’intera serie.

Le prime esperienze sessuali, le paure che possiedono gli adolescenti riguardo questo argomento, i dubbi e tutte quelle sensazioni che ci avvolgono vengono messe in scena in questa seconda stagione in modo trasparente e genuino.

Non mancano, come detto poco fa, scene comiche e divertenti, che vi faranno morire dalle risate per un buon quarto d’ora e non mancheranno di certo scene più intense, di forte impatto, che ci faranno riflettere in modo particolare riguardo determinati argomenti che molte volte vengono lasciati in disparte.

Il percorso personale che si trovano ad affrontare i personaggi è uno degli elementi chiave di questa seconda stagione che vi consiglio di guardare, amare ed apprezzare. Poi ovviamente piangerete con me perché dovremo attendere per la terza stagione. Facciamoci forza.

The Promised Neverland: l’anime non originale Netflix che non potete perdere

Questo mese ci sono stati alcuni problemi per quanto riguarda gli anime originali della piattaforma. Nonostante ciò abbiamo comunque deciso di consigliarvi la visione di un prodotto che chiunque dovrebbe vedere. The Promised Neverland, anime non originale Netflix, è ispirato al manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu.

L’anime è stato prodotto da CloverWorks e diretto da Mamoru Kanbe ed è andato in onda su Fuji TV dal 10 gennaio al 28 marzo 2019, per poi approdare sulla piattaforma Netflix all’inizio del 2020.

La trama gira intorno a tre orfani: Emma, Ray e Norman, i quali vivono in un orfanotrofio di campagna stile vittoriano gestito da una donna. La loro vita procede in modo tranquillo e senza troppi eventi particolari. Un giorno Conny, una bimba di sei anni, viene adottata da una famiglia e per sbaglio, durante il trasloco, dimentica all’orfanotrofio un peluche a cui era molto affezionata.

Emma e Norman se ne accorgono e decidono di riportare il gioco alla loro amica, prima che parta. Da quel giorno però, le loro vite cambieranno radicalmente e dovranno tentare in ogni modo di sopravvivere a ciò che si nasconde dentro l’orfanotrofio.

L’anime si presenta fin da subito travolgente ed intrigante, la narrazione a volte si perderà un po’ ma non temete, i colpi di scena che caratterizzano gli episodi si faranno sempre più intensi e interessanti, sovrastando quelle situazioni di stallo temporaneo.

I personaggi sono ben realizzati e caratterizzati, ognuno di loro con una storia molto precisa e ben delineata, che ci permetterà di scoprire qualcosa in più sul loro conto. L’animazione e i disegni sono fenomenali e l’atmosfera cupa caratterizza alla perfezione i momenti più critici dell’anime.

Il nostro primo appuntamento del nuovo anno con i consigli su cosa guardare su Netflix termina qui. Nuove uscite ci attendono e la piattaforma è pronta ad offrircele tutte: chi salirà sul podio per il mese di febbraio 2020? Rimanete sintonizzati per scoprirlo!