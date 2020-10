Alieni, arti marziali e Nicolas Cage: il folle trailer di Jiu Jitsu

Il primo trailer di Jiu Jitsu, il nuovo film con Nicolas Cage, Randy Couture, Alain Moussi, Frank Grillo e Tony Jaa, è stato pubblicato. Lo show li vedrà nei panni di alcuni maestri di Jiu Jitsu impegnati a salvare la terra dopo un’invasione aliena. La pellicola vede alla direzione Dimitri Logothetis. Il film uscirà al cinema ed in digitale il 20 Novembre 2020.

La sinossi di Jiu Jitsu

Di seguito la sinossi di Jiu Jitsu. “Ogni sei anni, un antico ordine di esperti guerrieri Jiu Jitsu combatte contro un terrificante invasore alieno in una battaglia per la Terra”. Qualcosa cambia: “Per migliaia di anni i combattenti che proteggono la Terra hanno rispettato le regole, fino a questo momento. Quando Jake Barnes (Alain Moussi), un celebrato eroe di guerra e maestro di Jiu Jitsu, si rifiuta di scontrarsi con Brax, l’indomito leader degli invasori, il futuro dell’umanità è a rischio”.

Il protagonista: “Ferito e sofferente a causa di una grave amnesia, Jake viene catturato da un gruppo militare non equipaggiato per combattere lo spietato intruso che è arrivato nel pianeta”. Ma: “Dopo un attacco brutale alieno, Jake viene salvato da Wylie (Nicolas Cage) e da un team di combattenti”. La missione è chiara: “Devono aiutarlo a recuperare la sua memoria e ritrovare le forze per collaborare e sconfiggere Brax in un’epica battaglia che determinerà ancora una volta il futuro dell’umanità”. Il progetto si basa sull’omonimo fumetto di Logothetis e Jim McGrath.

Ricordiamo che la serie sceneggiata da Nicolas Cage, basata sulla docuserie Netflix Tiger King: Murder, Mayhem and Madness che vede protagonista Joe Exotic, sbarca su Amazon Prime Video. Dan Lagana è al timone del progetto, che sarà prodotto da Amazon Studios, Imagine Television Studios e CBS Television Studios. Il tutto insieme a Brian Grazer e Paul Young.