Nightmare: Robert Englund si dichiara troppo vecchio per tornare come Freddie Krueger

Robert Englund è convinto che non indosserà mai più i panni di Freddy Krueger. Tuttavia la speranza di essere coinvolto in un ipotetico reboot di Nightmare On Elm Street non è svanita del tutto. L’attore sostiene che con il tempo tutto ciò avverrà ma ritiene di essere ormai troppo vecchio per tornare nel ruolo. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Entertainment Weekly: “Non penso che mi trasformerò nuovamente grazie al make up. Sono un po’ troppo vecchio per quello. Non sarei in grado d’interpretare al meglio Freddy. Penso che se lo facessi sarebbe come Freddy vs. Viagra”, scherza.

Robert Englund spiega inoltre che: “So che i diritti di Nightmare On Elm Street sono tornati alla famiglia di Wes Craven. E so che hanno esaminato molti consigli e idee diverse“. Per poi palesare il suo desiderio: “Mi piacerebbe essere invitato di nuovo se decidono di riavviare A Nightmare On Elm Street Part 3: The Dream Warriors”.

Englund ha interpretato il personaggio nel 1984 per la prima volta

Robert Englund ha interpretato per la prima volta Freddy Krueger in A Nightmare on Elm Street del 1984, film d’esordio del personaggio iconico, che è stato creato da Wes Craven. Il personaggio è comparso ultimamente in un cameo all’interno della serie Goldbergs. Frederick Charles “Freddy” Krueger, soprannominato a volte Fred, è un personaggio cinematografico immaginario, assoluto antagonista della saga di film horror Nightmare. In vita era un assassino seriale, con particolare interesse per l’infanticidio.

Fu ucciso per vendetta dai suoi stessi concittadini e ottenne, dopo la morte, la capacità di manifestarsi nei sogni altrui, che sfrutta per tormentare ed uccidere i figli dei responsabili della sua morte. In tutte le pellicole della serie originale viene interpretato da Robert Englund, ed è così noto che l’attore è di solito associato al personaggio. Nel remake del 2010, il personaggio è interpretato da Jackie Earle Haley.