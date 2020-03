Un nuovo poster per Wonder Woman 1984 con la data aggionata

Wonder Woman 1984 è uno dei tanti film che hanno subito un rinvio in seguito alla chiusura dei cinema a causa del rischio contagio da nuovo Coronavirus. Inizialmente si era ipotizzato che il film, prossimo capitolo dell’universo cinematografico DC Comics, potesse uscire direttamente in digitale. Tuttavia Warner Bros. ha deciso per spostarne la release più avanti, in un periodo teoricamente più sicuro. E ora a ricordarci la nuova data di uscita di Wonder Woman 1984 c’è un poster coloratissimo, appena rilasciato.

Wonder Woman 1984 si mostra in una locandina con la data aggiornata

Di seguito potete vedere la locandina del film che, come dicevamo, è ricchissima di colori. La nostra protagonista armata del suo Lazo della Verità e protetta dalla sua nuova armatura dorata, è immersa in tinte sul violetto e l’azzurro. Una scelta cromatica che richiama l’estetica degli anni ’80, periodo di ambientazione della pellicola. Un decennio che negli ultimi anni ha avuto una rinascita al cinema e nelle serie TV, grazie a tanti prodotti ricchi di omaggi a quell’epoca.

Come potete vedere, questo nuovo poster di Wonder Woman 1984 ricorda la data di uscita al pubblico, dopo le modifiche. Non si parla più di giugno, ma di agosto, almeno per gli Stati Uniti. È infatti importante ricordare che è ancora ignoto il periodo di uscita del film in Italia. Dopo l’iniziativa dello scorso anno per rivitalizzare le sale anche durante la stagione estiva non è da escludere che sarà un debutto vicino a quello americano. Tuttavia è difficile da prevedere con certezza, tanto più con l’incognita del rischio contagio da mettere in conto.

Wonder Woman 1984 vedrà il ritorno alla regia di Patty Jenkins, già dietro la macchina per il primo capitolo sull’eroina DC Comics. Nel cast ci saranno ancora Gal Gadot e Chris Pine, accompagnati dalle due new entry Pedro Pascal e Kristen Wiig.