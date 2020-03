Onilne il poster italiano di Gretel e Hansel

Pronti a tornare nel mondo di una delle più amate fiabe della storia con una nuova prospettiva? Il memorabile racconto dei fratelli Grimm torna in salsa horror con Gretel e Hansel, nuova pellicola che rivisiterà questa avventura. In Italia arriverà sotto l’etichetta di Midnight Factory, creata da Koch Media per questo genere cinematografico ed è finalmente disponibile il primo poster del film per il nostro paese.

Gretel e Hansel, poster e sinossi ufficiale per l’Italia

Tra i protagonisti di questa nuova pellicola, ci sarà anche un volto molto noto agli amanti dell’horror. Stiamo parlando di Sophia Lillis, la cui carriera è esplosa dopo la partecipazione alla trasposizione cinematografica di It, noto romanzo di Stephen King e vista recentemente nella serie Netflix I Am Not Okay with This. Il fratellino Hansel avrà invece le fattezze del giovanissimo Sam Leaky mentre alla regia si troverà Oz Perkins. Il film arriverà nelle sale il prossimo 2 aprile.

Di seguito la sinossi ufficiale della pellicola:

“Tanto tempo fa, in una terra lontana e maledetta devastata dalla guerra, la giovane Gretel e il suo fratellino Hansel sono costretti dalla loro famiglia ad allontanarsi da casa per partire alla ricerca di cibo e lavoro. Nonostante l’aiuto di un nobile cacciatore, i due fratelli finiscono per perdersi in un bosco fitto e oscuro.

Dopo tanto girovagare Gretel e Hansel si imbattono in una misteriosa casa isolata, abitata da una vecchietta apparentemente gentile, credendo così di aver trovato finalmente un rifugio sicuro. Ma inspiegabili banchetti senza limiti nonostante la carestia, incomprensibili, spaventose stranezze e inquietanti mormorii di bambini provenienti dalla casa, fanno sorgere in Gretel l’orribile dubbio che la vecchia padrona di casa nasconda segreti raccapriccianti.

Riuscirà Gretel a proteggere suo fratello minore o cederà alle tentazioni che sorgono in lei? Qualcosa di mostruoso emergerà da questa oscura reinterpretazione della fiaba classica dei fratelli Grimm“.