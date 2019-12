È possibile preordinare il box set di Star Wars con 27 blu-ray

Da oggi è possibile preordinare il box set Star Wars: The Skywalker Saga 4K Blu-ray, dedicato alla celebre saga cinematografica creata dalla mente di George Lucas.

Alcuni dettagli in merito a questo box set sono trapelati negli scorsi giorni da Best Buy Canada e in seguito ripresi su Instagram dal profilo di IGN. Da allora, la notizia ha fatto il giro del web.

Perchè questo box set Star Wars: The Skywalker Saga 4K Blu-ray, non è come tutti gli altri. Infatti, oltre a contenere i blu-ray in 4K dei capitoli della trilogia originale – Guerre stellari, L’Impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi -, quelli della trilogia prequel – La minaccia fantasma, L’attacco dei cloni, La vendetta dei Sith – e Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi, L’ascesa di Skywalker, includerà tantissimi contenuti speciali. Basti pensare al fatto che conterrà ben 27 blu-ray.

Qui arriva l’unica nota dolente: purtroppo i dettagli in merito ai contenuti speciali sono ancora pochissimi. Non sappiamo nemmeno se saranno inclusi nel cofanetto i due film Rogue One: A Star Wars Story (Regia di Gareth Edwards, 2016) e Solo: A Star Wars Story (regia di Ron Howard, 2018).

Il box set Star Wars: The Skywalker Saga 4K Blu-ray sarà un’esclusiva Best Buy. È già possibile preordinalo sul sito ufficiale a 249,99 dollari (circa 225,62 euro). Stando a quanto anticipato da Best Buy Canada, dovrebbe uscire il 31 marzo dell’anno prossimo. La data ufficiale, però, non è ancora stata annunciata.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Con la regia di J. J. Abrams, Star Wars: L’ascesa di Skywalker,è uscito nei cinema italiani il 18 dicembre 2019, due giorni prima rispetto al debutto negli Stati Uniti. Qui potete leggere la nostra recensione.

Il cast del film è composto da Mark Hamill, Billy Dee Williams, Naomi Ackie, Richard E. Grant, John Boyega, Oscar Isaac, Daisy Ridley, Adam Driver, Lupita Nyong’o, Anthony Daniels, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Keri Russell, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Matt Smith e persino Carrie Fisher.