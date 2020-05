The Social Network è il film preferito di Quentin Tarantino di tutti gli anni ’10. Lo ha rivelato lo stesso regista, dopo che tempo fa aveva spiegato di essere al lavoro sulla sua personale classifica dei migliori titoli usciti lo scorso decennio. Al momento non è ancora disponibile la lista completa realizzata dal noto autore, tuttavia ha confermato che l’opera di David Fincher sarà alla prima posizione.

The Social Network è il film preferito di Quentin Tarantino degli ultimi dieci anni

La rivelazione arriva sulla testata francese Premiere. Stando al punto di vista del regista non ci sono alcuni dubbi su quale sia il film campione. Nell’intervista infatti ha semplicemente dichiarato:

“È The Social Network, a mani basse. È il numero 1, perché è il migliore tutto qui. Schiaccia completamente tutta la concorrenza“.

In effetti, in tanti hanno indicato la pellicola di David Fincher come una delle più importanti dello scorso decennio. Fu un lavoro eccezionale, che ha unito oltre al grande regista, uno dei migliori sceneggiatori del panorama attuale come Aaron Sorkin (vincitore dell’Oscar proprio per il film). A queste due figure si è aggiunta l’eccezionale interpretazione di un giovane Jesse Eisenberg, senza dimenticare l’importante contributo di Trent Reznor e Atticus Ross alle musiche.

Tutto questo ha permesso all’opera di superare il tempo ed essere ancora ricordata a distanza di dieci anni. Ed è interessante che si tratti proprio di una pellicola che, raccontando la storia di un personaggio ancora vivente e in attività, rischiava al contrario di diventare obsoleta in poco tempo. Potenza del cinema e della narrazione.

Nel frattempo, si attendono ancora notizie sul futuro della carriera di Quentin Tarantino. Dopo C’era una volta a… Hollywood, l’autore dovrebbe tornare per un altro film da regista, in teoria l’ultimo. Chissà cosa aspetta gli spettatori…

E voi? Siete d’accordo con Quentin Tarantino su The Social Network?