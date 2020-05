Trovata la regista per il film Marvel/Sony su Madame Web?...

Sembra che Sony stia progettando altri film Marvel per le uscite dei prossimi mesi. Secondo un nuovo rapporto di Variety, la società sta attualmente lavorando a un film Marvel con la regista S.J. Clarkson. Questo quanto affermato dal portale: “Il regista televisivo S.J. Clarkson ha firmato per sviluppare il primo film incentrato sulle donne dal catalogo di personaggi Marvel della Sony”. Per poi specificare: “Mentre al momento non è confermato chi sarà il personaggio principale, gli addetti ai lavori dicono che esiste una forte possibilità che il film si baserà sul personaggio dei fumetti di Madame Web“.

Marvel's newest movie will be based on the Madame Web comic book character https://t.co/3Ia7kaE1LL — Variety (@Variety) May 20, 2020

Sono emersi già alcuni nomi per la protagonista principale

Il progetto è ancora in fase embroniale: “Al momento non è stato scelto uno scrittore per la sceneggiatura, né una stella per guidare il film”. Tuttavia, il rapporto presenta un elenco di “possibili stelle” per il progetto, tra cui Charlize Theron e Amy Adams. Opzioni di casting potenziali interessanti se si pensa che Madame Web è generalmente considerata una donna anziana. C’è una possibilità che possano portare il personaggio in una direzione diversa o, secondo Variety, “il progetto potrebbe trasformarsi in qualcos’altro”. Non sarebbe comunque la prima incursione della Clarkson nella Marvel, visto che ha già diretto episodi di Jessica Jones e The Defenders.

Ricordiamo che Madame Web è apparsa per la prima volta in The Amazing Spider-Man 210, pubblicato da Marvel Comics nel novembre 1980. Conosciuta come Cassandra Webb viene quasi sempre vista come un’anziana donna cieca affetta una malattia neuromuscolare cronica che rende difficile muoversi e respirare. Tutto ciò la porta ad essere collegata a un sistema di supporto vitale che assomiglia a una ragnatela. Il potere di Madame Web consiste nella chiaroveggenza e in capacità precognitive. Abilità che sono usate da Madame per aiutare Spider-Man a risolvere questioni spinose e prevenire gravi crimini. Nella serie televisiva Spider-Man animated series Cassandra ha allenato diversi Spider-Man provenienti da realtà alternative, al fine di rimediare alla distruzione dell’esistenza da parte di Spider-Carnage, a sua volte proveniente da un altro universo.