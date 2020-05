Trascorsi due mesi dal blocco delle produzioni cinematografiche, il Regno Unito sembra pronto a ripartire. Dopo le parole del primo ministro Boris Johnson alla nazione domenica sera, sembrerebbe che il Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport stia incoraggiando gli studi a iniziare a girare. “Il governo sta lavorando a stretto contatto con il settore cinematografico. Il tutto per capire come i diversi tipi di produzioni possono conformarsi alle linee guida sul distanziamento sociale. E dare fiducia alle persone dell’industria televisiva che ci sono modi sicuri in cui possono tornare a lavorare”, ha dichiarato il portavoce del dipartimento del Regno Unito, come riporta Deadline.

Qual è la situazione in Italia?

Questa notizia arriva pochi giorni dopo in cui anche l’Italia ha accettato di aprire il proprio settore cinematografico. Nel caso dell’Italia, tutti i membri del cast e gli addetti ai lavori devono fare un test prima di arrivare sul set. Dunque essere sottoposti a controlli di temperatura corporea durante il giorno. Ogni produzione deve anche tenere un medico sul set mentre la produzione è attiva. La Repubblica Ceca ha anche recentemente riaperto le porte alle produzioni cinematografiche, segnalando un potenziale scenario di ritorno al lavoro per The Falcon e The Winter Soldier.

Tuttavia, la produzione di The Falcon e The Winter Soldier resta in balia della decisione della Disney di rimandare il suo equipaggio al lavoro o di trattenerli fino a quando non decide che le misure di salute e sicurezza siano sufficienti per mantenere tutti al sicuro. The Falcon and the Winter Soldier sarà la prima serie Marvel a fare il proprio debutto su Disney+. Subito dopo arriverà WandaVision, che promette di essere un progetto molto bizzarro e ambizioso, con protagonisti appunto Wanda Maximoff e Visione.