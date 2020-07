Rick and Morty: ecco il trailer della quinta stagione

Adult Swim, attraverso il proprio canale YouTube, ha caricato la prima clip di Rick and Morty 5. Nel trailer troviamo un animatic, ossia disegni messi in sequenza con voci provvisorie. Nel filmato, di circa due minuti, i due protagonisti fuggono dall’ennesimo cataclisma, con Morty che sceglie di atterrare nell’oceano. Un’idea che avrà conseguenze disastrose per Rick, visto che l’oceano è la casa della sua nemesi: Mr. Nimbus. Possiamo ipotizzare che gli episodi di Rick and Morty 5 saranno disponibili nella seconda metà del 2021 mentre la sesta stagione, anch’essa già attivamente in lavorazione, potrebbe arrivare nel 2022.

I titoli dei nuovi episodi

La seconda metà della stagione 4 di Rick and Morty è arrivata intanto Italia dal 24 luglio. Di seguito i titoli dei nuovi episodi pubblicati da Adult Swim che anticipano l’uscita negli USA: “Never Ricking Morty”. “Promortyus” – Levati dalla mia faccia broh. “The Vat of Acid Episode” – Quello con la vasca d’acido, broh. “Childrick of Mort” – Il miracolo della vita broh. C’è l’intera famiglia qua broh. “Star Mort Rickturn of the Jerri” – Fare i genitori è da pazzi broh. La roba scompare in questo episodio.

Rick and Morty è una serie animata statunitense, creata da Justin Roiland e Dan Harmon, per Adult Swim. La serie, considerata di genere cosmic horror, ha le sue origini in una parodia animata di Ritorno al futuro. Creata da Roiland per il festival dei cortometraggi Channel 101. Rick è uno scienziato che si è trasferito dalla famiglia di sua figlia Beth, una cardiochirurga per cavalli. Passa la maggior parte del suo tempo inventando vari gadget high-tech e portando con sé il giovane nipote Morty in pericolose e fantastiche avventure attraverso il loro e altri universi paralleli. Alla scoperta degli orrori e delle meraviglie che li popolano.