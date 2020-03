Un ritorno di Amy Adams come Lois Lane è possibile?

Amy Adams sarebbe pronta a rivestire i panni di Lois Lane in un film DC. L’attrice ha già vestito i suoi panni nel 2013 in Man of Steel, riprendendo successivamente il ruolo in Batman v Superman: Dawn of Justice e in Justice League. L’universo cinematografico della DC da quel momento ha preso altre direzioni. Non sembra avere in cantiere, almeno al momento, un progetto per riportare Superman e il suo mondo al cinema. Nel corso di una recente intervista, la stessa attrice ha spiegato che tornerebbe volentieri a interpretare Lois Lane in un altro film DC, pur ammettendo che le sembra una possibilità remota: “Credo che lo studio si stia muovendo in una direzione differente, questo è almeno quello che ho capito”.

Un nuovo progetto che ritrovi Superman e Lois pare dunque al momento difficilmente realizzabile. Non ci sono idee che mirino a un sequel dell’Uomo d’acciaio, nonostante sia Cavill che la Adams siano pronti a tornare. Saranno dunque da capire quali saranno i prossimi sviluppi.

La carriera di Amy Adams

Amy Lou Adams è un’attrice statunitense. Il suo ruolo in Junebug (2005) le ha permesso di salire alla ribalta oltre che ricevere la sua prima candidatura al Premio Oscar. In seguito è divenuta nota al grande pubblico grazie all’interpretazione di Giselle nel film musicale Disney Come d’incanto (2007). Ha ricevuto altre nomination per l’Oscar alla miglior attrice non protagonista grazie alle sue interpretazioni ne Il dubbio (2008), The Fighter (2010), The Master (2012) e Vice – L’uomo nell’ombra (2018). Grazie a American Hustle – L’apparenza inganna (2013) ha ricevuto la candidatura all’Oscar alla miglior attrice.

In seguito arriva il ruolo di Lois Lane nei film DC Comics L’uomo d’acciaio (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e Justice League (2017). È stata infine vincitrice di due Golden Globe nella sezione migliore attrice in un film commedia o musicale per le sue performance in American Hustle – L’apparenza inganna (2013) e in Big Eyes (2014). Il flop di Justice League ha influito molto sulla scelta della Warner Bros. riguardo il futuro di Superman. Un futuro che lega inevitabilmente la Adams al mondo DC.