J.K. Rowling rilascia online un suo libro per bambini

J.K. Rowling, autrice nota al mondo per la saga di successo dedicata a Harry Potter, tornerà con un libro per i lettori più giovani. Si intitola The Ickabog ed è un titolo dedicato ai bambini, la cui origine parte da lontano nel tempo e che vedrà la luce dopo tanto tempo, direttamente su Internet. Nelle ultime ore infatti l’autrice ha pubblicato il primo capitolo sul web e i successivi arriveranno nelle prossime settimane.

J.K. Rowling rilascia online The Ickabog

Stando a quanto raccontato dall’autrice stessa, questo libro nasce ancora ai tempi in cui stava scrivendo Harry Potter. Le prime bozze sono state stese tra un volume e l’altro della fortunata saga dedicata al maghetto. L’idea originale era quella di fare debuttare The Ickabog poco dopo la fine di quest’ultima, avvenuta con la pubblicazione di Harry Potter e i Doni della Morte.

Ovviamente poi i piani sono stati differenti e quel libro è rimasto nel cassetto per lungo tempo. Trattandosi di un progetto dedicato ai più piccoli però, l’autrice ha deciso di tirarlo fuori proprio in questo momento e di distribuirlo gratuitamente sul web, come sostegno a tutti i bambini. In questo momento difficile i più piccoli hanno bisogno di distrazioni interessanti e sono arrivate tante proposte simili (anche dal mondo di Harry Potter).

The Ickabog funziona bene, perché nasce come racconto della buonanotte per le figlie di J.K. Rowling, quindi può essere facilmente serializzato. La stessa autrice ha spiegato così ciò di cui parla questo racconto:

“The Ickabog è una storia sulla verità e sull’abuso di potere. Anticipo una domanda ovvia: l’idea mi è venuta oltre un decennio fa, quindi non va letta come una risposta a ciò che sta accadendo ora al mondo. I temi sono senza tempo e potrebbero applicarsi a qualsiasi era e qualsiasi nazione“.

The Ickabog sarà disponibile online con nuovi capitoli ogni giorno sul sito ufficiale. A novembre arriverà un’edizione cartacea del libro e i diritti d’autore andranno a supporto di chi è stato colpito dalla pandemia.