Ruby Rose commenta l’annuncio della nuova Batwoman

Attraverso Instagram, Ruby Rose si è congratulata con Javicia Leslie per essere stata scelta come nuovo personaggio principale per Batwoman. Queste le sue parole: “Sono così felice che Batwoman sarà interpretata da una straordinaria donna di colore. Voglio congratularmi con Javicia Leslie per aver assunto il mantello da pipistrello”. L’ex protagonista ha poi aggiunto: “Stai entrando in un cast e una troupe fantastici. Non vedo l’ora di vedere la seconda stagione!”

Javicia Leslie sarà Ryan Wilder

Nella seconda stagione di Batwoman, Javicia Leslie interpreterà Ryan Wilder, la donna che diventerà Scarlet Knight. Quest’ultima viene descritta come “simpatica, disordinata, un po ‘sciocca e selvaggia… altamente qualificata e selvaggiamente indisciplinata”. Oltre a: “Una lesbica fuori di testa. Atletica. Cruda. Passionale. Fallibile”. Javicia Leslie sarà la prima donna di colore a interpretare Batwoman in live-action. Ruby Rose ha interpretato la protagonista di Batwoman Kate Kane nella prima stagione, ma ha stupito i fan quando ha annunciato inaspettatamente il suo addio a maggio, dopo che The CW aveva già rinnovato lo spettacolo per una seconda stagione. I creatori in seguito hanno annunciato che Kate Kane sarebbe stata sostituita con un nuovo personaggio, piuttosto che semplicemente rifusa.

Javicia Leslie ha commentato la notizia, spiegando quanto sia onorata di far parte di questo progetto e di aver ottenuto il ruolo: “Sono estremamente orgogliosa di essere la prima attrice di colore a interpretare l’iconico ruolo di Batwoman in televisione e come donna bisessuale sono onorata di far parte di questo rivoluzionario show che ha aperto tante porte per la comunità LGBTQ+“. Batwoman è una serie ambientata all’interno del cosiddetto Arrowverse. Condivide infatti l’ambientazione insieme a show come Supergirl e The Flash, con cui spesso avvengono crossover. L’ultimo di questi è stato Crisi sulle Terre Infinite e ha visto camei e apparizioni da tanti progetti televisivi e non legati a DC Comics.