Russell Crowe torna a parlare de Il Gladiatore 2

Hollywood, sempre alla ricerca di un nuovo grande franchise, pensa ad un sequel de Il Gladiatore. La morte del personaggio principale di Russell Crowe, Maximus, ha posto però alcune sfide su come la narrazione potrebbe continuare. All’inizio di quest’anno, il produttore Doug Wick ci ha offerto un aggiornamento sullo stato di un possibile sequel e sui potenziali dettagli narrativi. Tuttavia Crowe ha recentemente stemperato le speranza dei fan, dichiarando di non essere stato in contatto con il produttore.

Russell Crowe sulla possibile resurrezione

Queste le parole di Russell Crowe: “Non parlo con Doug da tempo. L’ultima volta mi raccontò di aver avuto questa grande idea che vedeva Massimo portato via dall’arena per poi essere deposto, ricoperto di oli e unguenti, in questa caverna a cui si aveva accesso spostando una grande roccia”. Quindi: “Poi la roccia si apriva e lui usciva. Gli dissi che non avevamo i diritti per quella storia. Ma è una cosa accaduta anni fa e non so ancora se abbia apprezzato o meno il mio senso dell’umorismo”.

Nei due decenni trascorsi dall’uscita del film, sono emersi una serie di rapporti su ciò che un sequel potrebbe esplorare, che includevano anche affermazioni che la narrativa potrebbe ruotare su un nuovo personaggio. Wick, tuttavia, ha notato che una componente chiave nella possibilità di realizzare un sequel sarebbe il ritorno del regista Ridley Scott, il cui fitto programma gli ha impedito di sviluppare un progetto successivo. “Ridley vorrebbe farlo. Si tratta davvero di ottenere qualcosa sulla carta”, ha confermato Wick a ComicBook.com. “Tutti [coinvolti nell’originale] amano troppo il film per considerare di sfruttarlo a buon mercato e di creare qualcosa che ne sia l’ombra. È solo un chiaro problema creativo, lavorare su una sceneggiatura e se possiamo mai portarlo a un posto”. Ma: “Ridley ci sta lavorando, è solo una questione se possiamo portarlo in un posto in cui sembri degno di farlo. È una vera sfida”.