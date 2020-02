Sam Raimi voleva entrare nel MCU già 5 anni fa

Dopo aver diretto Tobey Maguire nella trilogia di Spider-Man, il regista Sam Raimi tornerà nel mondo Marvel con la regia di Doctor Strange in Multiverse of Madness, il sequel del film del 2016 con Benedict Cumberbatch. In una vecchia intervista del 2015, il regista ha dichiarato a The Week che sarebbe stato felice di girare un film dei Marvel Studios. Queste le parole: “Penso che siano completi ora. Probabilmente non hanno più bisogno di me”. Per poi aggiungere: “Se avessero bisogno di me? Mi piacerebbe. È bello essere desiderati”.

Sam Raimi alla regia di Doctor Strange 2

Dunque già cinque anni fa Sam Raimi puntava a dirigere un film della Marvel. D’altronde è sempre stato un fan di Doctor Strange, tanto da aver inserito un riferimento al personaggio proprio nel secondo capitolo del suo franchise sull’Uomo Ragno.

Ricordiamo che il primo capitolo di Doctor Strange è un film del 2016 diretto e co-scritto da Scott Derrickson. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, il film è prodotto dai Marvel Studios e distribuito dai Walt Disney Studios Motion Pictures. Il film è stato scritto da Derrickson e C. Robert Cargill ed è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams. Oltre a Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen e Tilda Swinton. In Doctor Strange, il neurochirurgo Stephen Strange viene addestrato nell’uso delle arti mistiche dall’Antico.

Vari film basati sul Doctor Strange sono stati in lavorazione sin dalla metà degli anni ottanta, finché nel 2005 la Paramount Pictures acquistò i diritti cinematografici per conto dei Marvel Studios. Doctor Strange è stato distribuito da Walt Disney Studios Home Entertainment il 14 febbraio 2017 in download digitale e il 28 febbraio 2017 in Blu-ray e DVD. In Italia il film è stato distribuito il 15 febbraio 2017 in download digitale e il 1º marzo 2017 in Blu-ray e DVD.