La serie TV di Paper Girls ha ricevuto il via libera da Amazon

È ufficiale: Paper Girls sta finalmente arrivando in TV. Amazon aveva già deciso di sviluppare una serie TV dal vivo basata sull’omonima serie di Image Comics di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang, ma ora lo studio sta andando deciso sul progetto. Gli studi televisivi di Amazon hanno annunciato di aver dato a Paper Girls il via libera per una serie, che sarà direttamente basata sui fumetti. Vaughan e Chiang saranno i produttori esecutivi del progetto. Paper Girls è stato sviluppato da Amazon Studios e Legendary Television, lo studio in cui Vaughan ha già un accordo globale. Stephanie Folsom di Plan B sarà co-showrunner insieme ai creatori di Halt e Catch Fire Christopher Cantwell e Christopher C. Rogers.

La serie vede protagoniste quattro ragazze

Paper Girls ha per protagoniste quattro ragazze che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo. Tutto ciò le porterà ad affrontare un’avventura nel tempo per salvare il mondo. Nel viaggio tra presente, passato e futuro, incontreranno anche versioni future di se stesse trovandosi a scegliere tra accettare o rifiutare il loro destino. Il primo numero di Paper Girls è stato rilasciato nell’ottobre 2015, fino alla sua trentesima ed ultima edizione a luglio 2019.

“Come grandi fan di ciò che Brian e Cliff hanno creato in Paper Girls, non potremmo essere più entusiasti dell’opportunità di dare vita a questa incredibile avventura”, ha detto Folsom, Cantwell e Rogers. Che ha poi aggiunto: “Questa è una storia con così tanto cuore e così tanti colori e dimensioni unici: la nostra sincera speranza non è solo quella di rendere giustizia al materiale originale”. Infine: “Ma di rendere le ragazze di carta diverse da qualsiasi altra cosa attualmente in TV”.

“Amiamo portare Paper Girls al nostro pubblico Amazon Prime Video globale come una serie originale. La storia amata, acclamata e pluripremiata di Brian Eisner Award offre un concetto avvincente fondato su personaggi avvincenti”, ha affermato Albert Cheng, COO e co-responsabile di televisione presso Amazon Studios.