She-Hulk: la protagonista sarà un’attrice simile ad Alison Brie?

Durante la conferenza Disney+ al D23 Expo dello scorso agosto sono stati fatti i nomi di tre nuove serie originali. Una di queste è la serie dedicata a Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner, She-Hulk. La serie verrà scritta e supervisionata da Jessica Gao, ma al momento i Marvel Studios non hanno ancora trovato l’attrice per il ruolo di Jennifer Walters. Infatti Stephanie Beatriz, una delle attrici più quotate, ha spiegato che non potrà interpretare in alcun modo la protagonista. Il motivo è semplice: gli impegni con l’ottava stagione di Brooklyn Nine-Nine.

Intanto sono trapelate alcune indiscrezioni sul casting. Stando a quanto spiegato dall’insider Thomas Polito di The GWW, la produzione è alla ricerca di un’attrice simile ad Alison Brie. La star di GLOW è al momento tra le preferenze di Marvel per il ruolo, ma non si esclude che possano scegliere qualcun’altro.

Chi è She-Hulk

Continuano dunque ad arrivare aggiornamenti sulla serie dedicata a She-Hulk, alter ego di Jennifer Susan Walters. Per chi non la conoscesse, è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980. She-Hulk ha fatto parte di gruppi come i Vendicatori, i Fantastici Quattro, gli Eroi in vendita, i Difensori, Fantastic Force, Liberatrici e dello S.H.I.E.L.D. Jennifer Walters, abile avvocato di professione, ha prestato servizio come consulente legale a vari supereroi in numerose occasioni; è cugina di Bruce Banner, alter ego di Hulk. Inizialmente un personaggio minore dell’universo Marvel, ha trovato la sua consacrazione grazie al ciclo di storie scritte e disegnate da John Byrne.

Di professione avvocato, ha ottenuto i suoi poteri in seguito a una trasfusione di sangue da Bruce. A differenza del cugino riesce a controllare le sue trasformazioni. She-Hulk ha fatto parte dei Vendicatori ed è una riserva dei Fantastici Quattro, di cui è stata anche membro stabile per diverso tempo, durante un periodo di assenza della Cosa.