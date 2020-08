Spider-Man in Captain America: Civil War, online il provino di Tom Holland

In questi giorni, è difficile immaginare che qualcun altro oltre a Tom Holland possa interpretare Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, l’attore ha dovuto affrontare una forte concorrenza quando ha sostenuto il provino per il ruolo principale della Marvel di Peter Parker. In un video pubblicato, che ora sta facendo il giro online, viene rivelato il nastro dell’audizione di Holland per il ruolo. Questa è un’audizione che Holland ha inviato digitalmente, registrandola da solo con l’aiuto della star di The Punisher Jon Bernthal, prima di assicurarsi la parte e debuttare nel ruolo in Captain America: Civil War.

Una folta concorrenza per il ruolo

“Ogni volta che devi scegliere l’attore per un ruolo grande ed importante come quello di Spider-Man, sai già che ci sarà una lunghissima ricerca dietro” dice il produttore esecutivo di Spider-Man: Homecoming Eric Carroll. “Sarah Finn e il suo team hanno guardato più di 7.500 nastri”. Holland stava lavorando con Robert Downey Jr. e Chris Evans. Nel video è possibile vedere di tutto, dai nastri originali dell’audizione ai filmati di prova dello schermo dell’olandese Peter Parker che incontra Capitan America di Evans sull’asfalto dell’aeroporto in quello che sarebbe diventato uno dei pezzi d’azione più iconici della Marvel.

Ovviamente, il dibattito infuria ancora oggi su quale Spider-Man sia il miglior interprete del personaggio. Tobey Maguire è stato il primo a definire il ruolo sul grande schermo, interpretando il personaggio Marvel nella trilogia di Sam Raimi. Andrew Garfield ha interpretato bene la parte, ma spesso ha fornito una performance che ha superato la qualità complessiva dei suoi film Amazing. Thomas Stanley “Tom” Holland è un attore, doppiatore e ballerino britannico. Nel 2012 ha interpretato il ruolo di Lucas nel film The Impossible e dal 2016 impersona Peter Parker/l’Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe. Nel 2017 riceve il Premio BAFTA alla miglior stella emergente e per il film Captain America: Civil War vince il Saturn Award per il miglior attore emergente.