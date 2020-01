Star Wars 9: la figlia di Carrie Fisher ha avuto un ruolo segreto

Nel dicembre del 2016 è arrivata una notizia terribile per tutti gli appassionati di Star Wars. Carrie Fisher, storica interprete della Principessa Leia, è morta a causa di un infarto all’età di 60 anni. Questo ha immediatamente lanciato speculazioni su come sarebbe stato gestito il suo personaggio nella nuova trilogia. Alla fine si è optato per l’utilizzo di materiale pre-registrato di Carrie Fisher per Star Wars: L’ascesa di Skywalker, come abbiamo visto in sala. Ma c’è qualcosa di più da raccontare…

ATTENZIONE! Nelle prossime righe ci sono spoiler piuttosto rilevanti per Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Se ancora non avete visto il film, interrompete la lettura e proseguite successivamente.

Star Wars 9: la figlia di Carrie Fisher ha avuto un secondo ruolo

Nel corso del film veniamo a conoscenza del fatto che Leia in passato ha affrontato l’allenamento Jedi, guidata dal fratello Luke Skywalker. Addirittura, vediamo i due affrontarsi brandendo le proprie spade laser in una versione ringiovanita digitalmente. E se dietro Luke si trovava il suo storico interprete Mark Hamill, a interpretare la giovane Leia è stata una persona molto speciale, ovvero Billie Lourd, figlia di Carrie Fisher.

A confermarlo è stato Patrick Tubach, supervisore degli effetti speciali per Industrial Light & Magic, che ha lavorato sul film:

“Billie interpretava sua madre. È stata una cosa significativa, che nessuno ha preso alla leggera, il fatto che fosse disponibile per interpretare sua madre. È stata una cosa molto emozionante per chiunque vederla in quella posizione“.

Tubach ha aggiunto che questa scelta di avere un doppio ruolo per Billie Lourd (che è stata anche il tenente Connix) ha aiutato il processo di effetti speciali:

“È stato fantastico anche per noi. Se qualcuno deve interpretare quella parte è ottimo che sia Billie, perché ci sono molte somiglianze tra le due attrici, che abbiamo usato come base. La sfida è stata semplicemente adattare il footage di Leia che avevamo a disposizione“.