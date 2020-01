Il portale MakingStarWars ha riportato i primi dettagli sul prossimo film della saga di Star Wars. Lo show sarà ambientato durante il periodo dell’Alta Repubblica, ovvero 400 anni prima della storia di Darth Vader e Luke Skywalker. Indiscrezioni arrivano anche su eventuali nuovi personaggi che faranno il loro debutto sul grande schermo.

Star Wars, ritorno al passato? I dettagli

Tra i protagonisti dovremmo vedremo anche un giovane Yoda durante i suoi primi anni da Jedi, mentre affronta il temibile Darth Bane. La storia mostrerà anche l’origine dei leggendari Cavalieri Jedi. L’analisi continua svelando che la pellicola, prima di una nuova trilogia, doveva essere curata da DB Weiss e David Benioff. Gli sceneggiatori di Game of Thrones qualche mese fa hanno abbandonato il progetto per alcune divergenze creative con la casa di produzione.

Infine sembra che gli studios abbiano deciso di produrre tre pellicole separate ma interconnesse piuttosto che un’altra trilogia come quella appena conclusa. Kathleen Kennedy, qualche settimana fa, ha dichiarato: “Ciò su cui ci siamo stati concentrati in questi ultimi cinque o sei anni è stato terminare la saga della famiglia Skywalker. Ora è il momento di iniziare a pensare a come andare avanti con qualcosa di nuovo e diverso”. L’obiettivo è chiaro: “Penso che in questo modo avremo l’opportunità di una narrazione non più bloccata in questa struttura su tre atti, senza un numero prestabilito da perseguire. Lasceremo che sia la storia ad imporci la sua struttura”.

Ricordiamo che Guerre stellari è un franchise creato da George Lucas, che si sviluppa da una saga cinematografica iniziata nel 1977 col film Guerre stellari, sottotitolato retroattivamente Episodio IV – Una nuova speranza. Varie le pellicole seguite ai primi due episodi che hanno goduto di un vasto successo commerciale e di pubblico, con un incasso totale di 10 miliardi di dollari, rendendo Guerre stellari il secondo franchise cinematografico più redditizio dopo il Marvel Cinematic Universe. Tra i vari riconoscimenti ottenuti figurano dieci Premi Oscar.