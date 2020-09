Un’ultima volta per Suburra

Fissata la data di uscita della terza e ultima stagione di Suburra – La serie. L’ultimo capitolo della prima serie originale Netflix italiana debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo 30 ottobre, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Un capitolo conclusivo previsto fin dall’inizio. Il tre è infatti un numero rilevante nello show, concepito per raccontare in ogni stagione le parti della ‘profana trinità’ formata da Chiesa, Stato e Crimine.

Suburra, ecco la data di uscita della terza stagione

Di seguito potete trovare la sinossi di questo ultimo giro di giostra per l’apprezzato show tricolore. Fate ovviamente attenzione agli spoiler se ancora non avete visto la seconda stagione della serie.

Dopo il tragico suicidio di Lele, incapace di convivere con il senso di colpa generato dai crimini commessi, e l’inaspettato risveglio dal coma di Manfredi, capo del clan Anacleti, gli equilibri di potere tra tutti i personaggi sono di nuovo messi in discussione. La terza stagione si sposta tra le strade e i vicoli di Roma e provincia per raccontare ancora più da vicino il mondo del Crimine. Chi vincerà la battaglia all’ultimo sangue per ottenere il potere sulla città?

Il cast vedrà ancora una volta la presenza dei personaggi più amati delle stagioni precedenti. Si va da Giacomo Ferrara nei panni di Spadino a Filippo Nigro come Amedeo Cinaglia, passando per Francesco Acquaroli nel ruolo di Samurai e Claudia Gerini che torna a interpretare Sara Monaschi. Non può mancare poi uno dei volti più apprezzati dello star system italiano attuale. Stiamo parlando di Alessandro Borghi, che sarà ancora al centro dello show nei panni di Aureliano.

Voi seguite Suburra? Siete curiosi di scoprire come si concluderà questa storia? Chi credete ne uscirà vincitore dal grande scontro nella criminalità romana? La risposta arriverà solo il 30 ottobre, data di uscita della terza e ultima stagione di Suburra.