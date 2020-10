Dietrofront: Tatiana Maslany non sarà She-Hulk?

Tatiana Maslany – che ha recitato in Orphan Black nei panni di Sarah Manning dal 2013 al 2017 – ha negato di essere stata scelta per il ruolo principale per la serie live-action She-Hulk di Disney+. “In realtà quella non è una cosa vera, è un comunicato stampa che è andato fuori controllo. Non è assolutamente vero”, ha detto Maslany a The Sudbury Star in riferimento alla sua interpretazione di Jennifer Walters. “Sono stata avvicinata a quelle cose in passato, e la stampa ne ha parlato, ma non è una cosa vera, sfortunatamente”, ha aggiunto.

L’attrice nega il casting

Quando le è stata chiesta una spiegazione più approfondita, Tatiana Maslany ha continuato a negare il casting per She-Hulk. “Sì, non so come accadono queste cose… non lo so, non lo so. Lo sai meglio tu. Non ne ho idea. [Ride]”. Una situazione da prendere con la dovuta cautela visto che la notizia è stata riportata da testate molto importanti. Due le opzioni: trattativa saltata oppure cautela prima dell’annuncio ufficiale della Marvel.

Il ruolo di Maslany come She-Hulk del Marvel Cinematic Universe (MCU) è riportato da Deadline a metà settembre. La Marvel non ha commentato il rapporto in quel momento. L’attore Hulk Mark Ruffalo, i fumettisti veterani di She-Hulk Charles Soule e Dan Slott, l’artista Phil Noto e Shang-Chi e Simu Liu de La leggenda dei dieci anelli, hanno celebrato la scelta. She-Hulk è una delle tante serie MCU che Disney+ ha in cantiere.

Falcon and the Winter Soldier avrebbe dovuto dare il via alla formazione ad agosto, ma, a causa dei ritardi del coronavirus, è vienerinviato a una data sconosciuta. WandaVision prenderà il suo posto e sarà presentato in anteprima a novembre. Altre serie in lavorazione includono Loki, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight e un dramma incentrato su Nick Fury. Anche What If …? è in lavorazione.