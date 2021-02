The Book of Vision, il film di Hintermann arriva in streaming

L’opera visionaria di Carlo S. Hintermann, The Book of Vision, arriva in streaming. Il film con Charles Dance (il Tywin Lannister de Il Trono di Spade) arriva in anteprima su Chili il 26 febbraio. Un prodotto dall’alto valore estetico e dal cast internazionale, che punta a emozionare il pubblico così come ha stupido la critica alla Mostra del Cinema di Venezia.

The Book of Vision arriva in streaming

Eva (interpretata da Lotta Veerbeek) è una dottoressa giovane e promettente, che però abbandona la carriera per dedicarsi allo studio della storia della medicina. In questo modo viene a sapere di Johan Anmuth (Charles Dance), un medico della Prussia settecentesca che alterna spinte razionaliste a forme antiche di animismo. Alla base di questa ricerca c’è The Book of Vision, un libro che raccoglie speranze e sogni di 1.800 pazienti. La storia di Anmuth e di quei pazienti dona nuova luce alla vita di Eva, cambiandola per sempre.

Cast e tecnici di fame internazionale

Una produzione Citrullo International, il film ha un cast internazionale. Come abbiamo già detto nei panni del dottore prussiano troviamo Charles Dance, attore inglese star della serie TV Game of Thrones. Lotte Verbeek presta alla protagonista Eva il fascino unico che ha mostrato nel mondo delle serie TV (The Black List, Outlander, I Borgia). Arricchiscono il cast inoltre Sverrir Gudnason protagonista di Borg McEnroe, Isolda Dychauk (I Borgia, Faust, TwoGirls) e Filippo Nigro.

Anche dietro alla camera Carlo S. Hintermann ha scelto professionisti da tutto il mondo. Come il direttore della fotografia Joerg Widmer, che ha lavorato con Wim Wenders e Tarantino. La scenografia è curata dall’abituale collaboratore di Paul Thomas Anderson David Crank, mentre i costumi sono dell’italiano Mariano Tufano.

Potete guardare in anteprima The Book of Vision il 26 febbraio su Chili, distribuito da RS Productions. Se non sapete coma funziona il servizio di streaming, date un’occhiata al nostro articolo su siti per guardare film e serie TV.