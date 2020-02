The French Dispatch, ecco il primo poster del film di Wes Anderson

The French Dispatch è il prossimo, attesissimo film di Wes Anderson. Gli amanti del regista americano non vedono l’ora di poter scoprire tutto su questa nuova pellicola, caratterizzata come sempre da un cast ricchissimo. Il debutto del primo trailer dovrebbe avvenire fra poche ore, ma nel frattempo è arrivato il primo poster di The French Dispatch, per la gioia di tutti gli appassionati.

The French Dispatch si mostra con il suo poster

Fin da questo primo contenuto si può notare lo stile caratteristico del regista, che ha conquistato tantissimi fan in tutto il mondo. Tutto, dalle tinte pastello alle caricature dei diversi personaggi e interpreti evidenzia in qualche modo come si tratti a tutti gli effetti di una pellicola di Wes Anderson. Potete vederlo nella sua versione integrale qui sotto.

Come anticipato, il cast di questa pellicola, come spesso capita nel caso dei film di questo regista è particolarmente ricco di nomi celebri. Si va da figure affermate come Frances McDormand, Benicio Del Toro e Jeffrey Wright a nuove stelle della settima arte come Timothée Chalamet. Non mancano poi alcuni dei collaboratori più frequenti di Anderson ovviamente come Tilda Swinton, Adrien Brody e i classici Owen Wilson e Bill Murray.

E poi ancora: Adrien Brody, Léa Seydoux, Liev Schreiber, Edward Norton, Saoirse Ronan, Jason Schwarzman, Anjelica Huston, Henry Winkler, Christoph Waltz, Willem Dafoe, Elizabeth Moss e tantissimi altri. Una vera e propria parata di star che sarà interessante scoprire scena dopo scena sullo schermo.

Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire tutto su questo film? Come vi sembra questo primo poster di The French Dispatch?