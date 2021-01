The Mandalorian, le riprese della terza stagione al via ad aprile

La terza stagione di The Mandalorian dovrebbe iniziare le riprese questa primavera. L’aggiornamento arriva del sito Film & Television Industry Alliance (FTIA) che indica nel mese di aprile, precisamente il 5, l’inizio della produzione con le riprese a Los Angeles. La seconda stagione di Mandalorian ha fatto una buona impressione ai fan, tanto da superare Il Trono di Spade come spettacolo più piratato del 2020.

Giancarlo Esposito parla di Moff Gideon

Per quanto riguarda la terza stagione, non sappiamo molto altro sui prossimi episodi. Tuttavia, grazie ai membri del cast e della troupe, sappiamo che il creatore della serie Jon Favreau sta evidentemente lavorando alla nuova stagione ormai da mesi e che il Moff Gideon di Giancarlo Esposito avrà un ruolo importante, almeno se i commenti recenti di Esposito sono attendibili. “Ho la sensazione che mi vedrai di più la prossima stagione”, ha detto Esposito a EW. “Più che probabile che vedrai molto Moff Gideon. Non ne sono sicuro, ma sembra che questo viaggio iconico vogliono che il pubblico lo senta”. The Mandalorian stagione 3 e The Book of Boba Fett dovrebbero essere lanciati su Disney + nel 2021.

Jon Favreau e Disney, per tenere segreti alcuni dettagli di The Mandalorian, hanno davvero fatto di tutto. Tra ‘i segreti’ c’è sicuramente il cameo di Luke Skywalker. Anche alcuni attori erano ignari di questa scena, tra cui Katee Sackhoff, che ha dichiarato di averlo scoperto guardando The Mandalorian su Disney+. L’attrice, durante una recente apparizione a The Sith Council, ha svelato il curioso aneddoto. L’attrice ha spiegato che la scena è stata filmata con un attore che aveva i punti del mocap sul volto, e la cui identità non era stata rivelata. Un aneddoto davvero curioso quello svelato dall’attrice.