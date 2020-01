The Matrix 4: Hugo Weaving non tornerà come Agente Smith

The Matrix 4 non vedrà il ritorno di Hugo Weaving. L’attore, parlando dei suoi prossimi progetti durante un’intervista rilasciata a Time Out, ha svelato qual è il motivo. Queste le parole: “Si tratta di una situazione spiacevole, ma ho ricevuto l’offerta di recitare in The Visit e poi quella legata a Matrix, quindi sapevo che sarebbe stato realizzato, ma non avevo le date”. Il tutto quindi per un’errata valutazione: “Ho pensato che sarei stato in grado di girare entrambi, ma ci sono volute otto settimane per capire che le date potevano funzionare”.

Hugo Weaving poi svela: “Ho atteso prima di accettare The Visit. Ero in contatto con la regista Lana Wachowski, ma alla fine ha deciso che le tempistiche non potevano funzionare. Quindi abbiamo individuato le date e poi ha in un certo senso cambiato idea. Andranno avanti senza di me”.

Hugo Weaving sarà impegnato in The Visit

Lo spettacolo teatrale The Visit sarà in scena al National Theatre di Londra dal 31 gennaio al 13 maggio. Nel cast di The Matrix 4 torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, interpreti rispettivamente di Neo, Trinity e Niobe. Inoltre troveranno spazio Jessica Henwick, che sembra sia una versione al femminile di Neo, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere e Yahya Abdul-Mateen II. Le riprese del lungometraggio inizieranno nei primi mesi del 2020 . Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto.

Ricordiamo che Matrix (The Matrix) è un film di fantascienza del 1999 scritto e diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski.Il film, che ha vinto numerosi premi, tra cui 4 Oscar, ha avuto un forte impatto culturale e vi sono state numerose opere che vi fanno riferimento. Nel 2012 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.