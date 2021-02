The Suicide Squad è finito e senza interferenze della Warner:...

I fan della DC sono in attesa di parecchi progetti eccitanti, incluso il tanto atteso debutto di The Suicide Squad. Il film live-action darà al pubblico la visione di James Gunn dell’iconica squadra di antieroi e cattivi. Intanto, secondo un nuovo tweet del regista, il film è “completamente finito”. Gunn ha inopltre elogiato la Warner Bros. per essere “creativamente sorprendente” e per aver “mai una volta anche solo leggermente” interferito con il progetto.

How much of this movie will be what you want it to be? Warner Bros. has a knack for editing a movie into shit. — J. Edward Lenger 🌹 (@JustEdLeng) February 4, 2021

La sinossi di The Suicide Squad

Di seguito la sinossi ufficiale di The Suicide Squad arrivata pochi giorni fa: “Benvenuti all’inferno – alias Bell Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità negli Stati Uniti d’America”. Dove: “Qui sono tenuti i peggiori supercriminali e faranno di tutto per uscirne, anche unirsi al super segreto, super oscuro progetto Task Force X”. Con un unico obiettivo: “L’incarico “fallo-o-muori” di oggi? Mettere insieme una raccolta di sgherri, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2. Oltre a Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica preferita di tutti, Harley Quinn”. Infine: “Quindi armarli pesantemente e rilasciarli (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, invasa dal nemico”.

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad vede Viola Davis nei panni di Amanda Waller, Joel Kinnaman nei panni di Rick Flag, Michael Rooker nei panni di Savant. Oltre a Flula Borg nei panni di Javelin, David Dastmalchian nei panni di Polka-Dot Man, Margot Robbie nei panni di Harley Quinn. Troviamo anche Daniela Melchior nei panni Ratcatcher 2, Idris Elba come Bloodsport, Mayling NG come Mongal, Peter Capaldi come The Thinker, Alice Braga come Solsoria, Steve Agee come King Shark. Oltre a Pete Davidson come Blackguard, Nathan Fillion come TDK, Sean Gunn come Weasel, Jai Courtney come Capitano Boomerang. Completano il cast John Cena nel ruolo di Peacemaker, Taika Waititi e Storm Reid. Il film arriverà nelle sale e su HBO Max il 6 agosto 2021.