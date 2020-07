Nel panel dedicato, le novità su The Walking Dead: World Beyond

Debuttano nuove informazioni su The Walking Dead: World Beyond, nuovo attesissimo spin-off dello show zombie di AMC. La serie ci porterà nel mondo della prima generazione di persone cresciute nel mondo post-apocalittico della serie, mostrando un punto di vista completamente nuovo. C’è molta curiosità per questo progetto e nel corso del panel dedicato al [email protected] è arrivato anche il trailer ufficiale.

The Walking Dead: World Beyond, ecco il primo trailer

Di seguito trovate la sinossi ufficiale tradotta del nuovo progetto:

The Walking Dead: World Beyond espande l’universo di The Walking Dead, esplorando una nuova mitologia e storia che segue la prima generazione cresciuta in una civiltà sopravvissuta al mondo post-apocalittico. Due sorelle insieme a due amici abbandonano una zona di sicurezza e comfort per affrontare pericoli noti e sconosciuti, vivi e morti per una missione importante.

Inseguiti da coloro che cercano di proteggerli e chi vuole fare loro del male, sarà una storia di crescita e trasformazione che si sviluppa su terreni pericolosi, che metterà alla prova tutto ciò che i protagonisti sanno del mondo, di sé stessi e degli altri. Alcuni diventeranno eroi. Altri diventeranno villain. Ma tutti loro troveranno le verità che cercano.

Cosa ne pensate? Siete incuriositi da questo nuovo spin-off di The Walking Dead? Quali sono le vostre aspettative per lo show?

Il debutto del primo episodio è previsto per il 4 ottobre, lo stesso giorno del finale di stagione della serie madre.