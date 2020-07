A Tokyo chiude il ristorante dedicato a Sailor Moon

Shining Moon Tokyo ha aperto la scorsa estate raccogliendo subito grandi consensi. Anche se potrebbe non essere stato il primo ristorante a tema Sailor Moon, Shining Moon si è rivelato molto speciale. Non era un caffè pop-up a tempo limitato, ma un ristorante permanente. Ciò che però lo ha reso davvero un must è che il ristorante ha ospitato spettacoli dal vivo con Sailor Moon e suoi amici ogni giorno. Considerando anche la posizione nel quartiere Azabu Juban di Tokyo, la parte della città in cui vive il protagonista di Sailor Moon Usagi, i fan non andavano per un pasto e uno spettacolo, ma per avere un ricordo che resti tutta la vita.

C’è l’impossibilità di garantire livelli di sicurezza dal coronavirus

Sfortunatamente, però, mentre le Sailor hanno sconfitto innumerevoli mostri nel corso degli anni nella sua missione di proteggere l’umanità, Shining Moon Tokyo non è in grado di proteggere i clienti dal coronavirus. Il ristorante ha annunciato quindi la chiusura definitiva. L’attività ha smesso di servire i clienti ad aprile, in quella che inizialmente doveva essere una sospensione temporanea per lo stato di emergenza.

Durante la pandemia, Shining Moon Tokyo è rimasto chiuso e il proprietario ha rilasciato una dichiarazione per spiegare la situazione. Queste le sue parole: “Sebbene lo stato di emergenza sia stato revocato, dopo molte discussioni e approfondite considerazioni siamo giunti alla conclusione che sarebbe difficile prendere misure sufficienti per proteggere la clientela dal coronavirus nell’ambiente del ristorante, e quindi abbiamo deciso per chiudere definitivamente il ristorante”. Vale la pena notare che in giapponese “difficile” è spesso usato come eufemismo di “impossibile” . Un luogo relativamente piccolo in cui le persone arrivano con gruppi di amici fan per mangiare e bere. Un luogo ad alto rischio per il contagio.