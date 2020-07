I film di Zack Snyder sono parte del DCEU?

Con la Snyder Cut in arrivo su HBO Max nel 2021, molti si chiedono come e quando collocare la Justice League di Zack Snyder nella timeline DC Extended Universe (DCEU). In un’intervista con Beyond the Trailer, Snyder ha affrontato questo argomento, confermando che i suoi film esistono al di fuori dell’attuale continuità DCEU in “Snyderverse”, che include L’uomo d’acciaio del 2013, Batman v Superman del 2016 e Justice League di Zack Snyder. Queste le parole del regista: “Allo stato attuale penso che ora questi film viaggino parallelamente all’attuale continuity dell’universo cinematografico DC. E penso che sia una cosa ottima”.

Svelata la release di Justice League

La Justice League di Zack Snyder ha una finestra di rilascio per la sua prima su HBO Max. In un’intervista a Variety, Sandra Dewey, presidente delle produzioni e delle operazioni commerciali di Warner Media Entertainment, ha dichiarato che il film sarà presentato in anteprima sul servizio di streaming “all’inizio della metà del 2021“. La notizia arriva pochi giorni dopo che Snyder ha dato ai fan un assaggio del film con un’anteprima in cui si vede la prima apparizione del Darkseid della DC Extended Universe. Snyder ha twittato il filmato con un suggerimento che indica come altre anticipazioni saranno poi svelate alla prossima convention DC FanDom. Pare inoltre che farà anche un’apparizione virtuale alla convention virtuale della Justice League dal 25 al 26 luglio.

Justice League vede Ben Affleck nei panni di Batman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Henry Cavill nei panni di Superman, Amy Adams nei panni di Lois Lane, Jason Momoa nei panni di Aquaman. Oltre a Ezra Miller nei panni di The Flash, Ray Fisher nei panni di Cyborg, Jeremy Irons nei panni di Alfred Pennyworth. Completano la squadra Diane Lane nei panni di Martha Kent, Ciarán Hinds come Steppenwolf, Jesse Eisenberg come Lex Luthor e JK Simmons come commissario Gordon. La Justice League di Zack Snyder sarà presentata in anteprima esclusiva su HBO Max all’inizio della metà del 2021.