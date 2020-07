Stando a quanto svela Deadline, il prequel Grease di Paramount, Summer Lovin, ha trovato il suo regista. Si tratta di Brett Haley, che sarà dunque alla direzione dell film. Leah McKendrick ha invece scritto la sceneggiatura con la produzione di Temple Hill e Picturestart. Il film sarà incentrato sulla breve avventura estiva che ha visto l’inizio della relazione di Danny e Sandy menzionata nell’iconica canzone di Grease “Summer Nights”.

Rilasciato nel 1978, Grease si basava sull’omonimo musical teatrale e vedeva protagonisti John Travolta nei panni di Danny e Olivia Newton-John nel ruolo della “brava ragazza” Sandy. Gli adolescenti hanno avuto una breve relazione estiva solo per scoprire che stanno frequentando la stessa scuola superiore. La coppia viene da posti del mondo letteralmente opposti – Sandy è una studentessa australiana che si è trasferita – ma la loro relazione trova l’incastro giusto.

La colonna sonora di Grease è diventata un grande successo

Il film ha avuto un enorme successo al momento della sua uscita, contribuendo a far diventare John Travolta una celebrità nel mondo del cinema. Ha anche generato un sequel interpretato da Michelle Pfeiffer e ricevendo inoltre un “live per TV” in uno speciale della Fox del 2016 con Julianne Hough e Vanessa Hudgens. Oltre al film stesso, la musica Grease of grease è stata anche un grande successo. Molte delle canzoni del film che sono diventate parte della cultura popolare. A giugno, la CBS ha trasmesso una versione sing-of-long al posto del 74° Tony Awards annuale che non sono stati in grado di avvenire a causa della pandemia di coronavirus.

La canzone Hopelessly Devoted to You ha ricevuto una nomination al premio Oscar alla migliore canzone originale nel 1979. La canzone tema del film, scritta da Barry Gibb (all’epoca leader dei Bee Gees) e interpretata da Frankie Valli, giunse anch’essa ai primi posti delle classifiche. Il film è distribuito nelle sale cinematografiche italiane nel mese di settembre del 1978.