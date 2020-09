Liam Neeson celebra l’interprete di Jar Jar Binks

Se Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma del 1999 ha riportato il franchise di Star Wars sul grande schermo dopo oltre un decennio di distanza ed è stato un successo al botteghino, un suo protagonista è stato duramente criticato. Parliamo di Jar Jar Binks, interpretato da Ahmed Best. Negli anni successivi al rilascio dello show, Best ha lottato con l’odio del web, tanto da arrivare a pensare di porre fine alla sua vita. La co-star Liam Neeson, che ha vestito i panni di Qui-Gon Jinn, è recentemente intervenuto in difesa di Best, ricordando con affetto il tempo trascorso con l’attore sul set del prequel di Star Wars.

Liam Neeson difende a spada tratta il collega

Queste le parole di Liam Neeson: “Ahmed Best, che interpretava Jar Jar Binks, è stato oggetto di molte critiche, voglio dire al punto che la cosa ha davvero danneggiato la sua carriera“. Per poi aggiungere: “devo dire quando stavo girando quel film invece rimasi sorpreso da lui … probabilmente è uno dei ragazzi più divertenti e di talento con cui abbia mai lavorato.” E ancora: “Ricordo di aver chiamato il mio vecchio ex agente dell’ICM e gli ho detto: ‘Penso di aver lavorato solo con il nuovo Eddie Murphy’. Lo credo ancora. In verità, aveva tutti i suoi punti di sutura, incluso George Lucas. Ma il film mi è piaciuto”. Liam Neeson ha parlato di Ahmed Best mentre discuteva di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma su Radio Andy. L’attore ha dichiarato di essere stato costantemente impressionato da lui durante la realizzazione del primo prequel di Star Wars.

Liam Neeson ha anche ricordato la standing ovation conquistata da Best durante l’apparizione a una celebrazione di Star Wars negli ultimi due anni. Negli ultimi tempi le cose sono però migliorate. Insieme all’ovazione di Liam Neeson, molte persone hanno infatti fortemente sostenuto l’attore quando ha parlato della sua lotta contro il suicidio.