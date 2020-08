Tom Hanks in lizza come Geppetto per il Pinocchio di Zemeckis

Dopo aver ottenuto una nomination all’Oscar per il ruolo di Mister Rogers in A Beautiful Day in the Neighborhood (Un amico straordinario), Tom Hanks è in lizza per un live-action molto famoso. Secondo indiscrezioni è in trattativa per il ruolo di Geppetto nella rivisitazione di Pinocchio di Robert Zemeckis. Sembra che Hanks abbia contattato Zemeckis per palesargli il desiderio di avere una parte nel film. La Disney ha sempre desiderato che l’attore interpretasse Geppetto, essendosi avvicinato a lui anni fa, quando Paul King era legato alla regia. Questo accordo non è mai stato fatto, ma dato il rapporto di lunga data tra Hanks e Zemeckis, risalente a quando entrambi hanno vinto gli Oscar per il loro lavoro su Forrest Gump, questa potrebbe essere la volta giusta.

Robert Zemeckis dirigerà il nuovo live-action su Pinocchio

Robert Zemeckis dirigerà il film con Andrew Miano e Chris Weitz che lo produrranno attraverso la loro compagnia Depth of Field. Weitz e Zemeckis scriveranno la sceneggiatura. La Disney continua con la sua strategia di adattamento dei cartoni animati in live-action. Lo scorso anno Aladdin e Il Re Leone hanno superato il traguardo del miliardo di dollari. Il film segna la quarta collaborazione tra Hanks e Zemeckis dopo Forrest Gump, Cast Away e il classico di Natale The Polar Express.

Tom Hanks sta ancora girando il film biografico di Elvis Presley alla Warner Bros, che ha dovuto interrompere la produzione dopo che lui e sua moglie, Rita Wilson, si sono ammalati di COVID-19. Da allora si sono ripresi e lo studio spera di riavviare la produzione in autunno in Australia. Recentemente è stato visto nella foto della seconda guerra mondiale Greyhound. Quest’ultimo è stato presentato in anteprima su Apple TV + e ha frantumato i record di visualizzazione dello streamer dopo la sua uscita.