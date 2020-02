Tom Holland sa già tutto di Spider-Man 3

Tom Holland, che vestirà i panni del protagonista in Spider-Man 3, alla premiere del film Pixar Onward ha svelato un aneddoto importante sullo show. “Adesso so tutto. – ha esordito l’attore, per poi spiegare – Ho avuto il mio grande incontro con Marvel e Sony circa due settimane fa e ora conosco tutti i segreti. Ma ho anche fatto circa mille interviste, quindi so come non spoilerare più un film”. Di recente Bob Iger, in un post su twitter, ha pizzicato proprio l’attore di Spider-man. Questo quanto dichiarato: “La prima di ieri sera dell’ultimo film Pixar, Onward, mi ha dato la possibilità di vedere gli amici dei Marvel Studios Chris Pratt e Tom Holland”.

Spider-Man 3: i dettagli del nuovo capitolo

Jon Watts tornerà a dirigere il terzo film, mentre il resto del cast non è stato ancora rivelato. Si prevede comunque un ritorno di Jacob Battalon e Zendaya. A produrre il film sarà Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, che sarà affiancato ancora una volta da Amy Pascal. Quest’ultima ha dichiarato di recente: “Questo è fantastico. La storia di Peter Parker ha avuto una svolta drammatica in Far From Home, e non potrei essere più felice che lavoreremo insieme per vedere dove andrà il suo viaggio”. La pellicola Marvel e Sony dovrebbe arrivare nelle sale il 16 luglio 2021.

Ricordiamo che l’Uomo Ragno (Spider-Man), alter ego di Peter Parker è un personaggio immaginario dei fumetti creato dallo scrittore Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko. Oltre alla testata principale il personaggio è apparso in molte altre testate come Web of Spider-Man o The Spectacular Spider-Man. Gli sono stati dedicate serie di cartoni animati, videogiochi e numerosi film di successo. Il sito web IGN lo ha inserito alla terza posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti, dopo Superman e Batman e prima di Wolverine, risultando quindi primo in classifica fra i personaggi della Marvel.