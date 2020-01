Ultimi film usciti, cosa potete trovare al cinema in questi giorni?

Ultimi film usciti è la guida di Orgoglio Nerd che vi aiuterà a capire facilmente cosa potete trovare al cinema in questi giorni. Una lista di pellicole, che vi permetterà di individuare rapidamente i titoli più importanti ora nelle sale. Oppure, sarà utile a trovare quelli che dovete sbrigarvi ad andare a vedere perché rischiate di perderveli. O ancora, un modo per segnare già sul calendario quali saranno quelli che arriveranno a breve! Insomma, se volete andare al cinema in questi giorni, troverete qui tanti consigli sugli ultimi film usciti!

Ultimi film usciti, la lista completa!

Nel mese di gennaio 2020, le sale sono ovviamente concentrate sul cinema da Oscar. Ci sono infatti tantissime pellicole che concorrono all’ambitissimo premio cinematografico che potete scoprire proprio in questi giorni. Tuttavia non bisogna dimenticare anche l’attesissimo ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo, trio comico che con Odio l’estate si presenta di nuovo al pubblico. Saprà riconquistarlo come una volta? Chissà!

Andiamo a vedere cosa possiamo trovare al cinema!

Ultimi film usciti, ultima chiamata per…

Quelli che trovate qui sono film che ormai sono usciti da qualche settimana. Sono titoli che non potete assolutamente perdervi, ma che rischiano di concludere a breve la propria presenza nelle sale. Se quindi ancora non siete andati al cinema a scoprirli, conviene che vi affrettiate!

Piccole donne

Il film di Greta Gerwig riporta al cinema il classico romanzo di Louisa May Alcott amato da innumerevoli generazioni. Ad accompagnare la regista, un cast eccezionale formato da Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Timothée Chalamet, Laura Dern e anche la celebratissima Meryl Streep. Una pellicola da non perdere, in corsa per ben sei Premi Oscar.

Jojo Rabbit

Il nuovo film di Taika Waititi è ambientato nell’epoca del Nazismo e racconta la storia bizzarra di un ragazzino che ha come amico immaginario nientepopodimeno che Adolf Hitler, interpretato dal regista stesso. Dietro questa premessa assurda però si nasconde una pellicola profonda, capace di commuovere ed emozionare nel profondo. È celebrata dalla critica fin dal Toronto International Film Festival, dove ha ottenuto il prestigioso Premio del pubblico.

Ultimi film usciti, le novità di questi giorni

In questo spazio troverete elencati quelli che sono effettivamente gli ultimi film usciti. Queste pellicole sono disponibili al cinema proprio in questi giorni e il pubblico sta già correndo in sala. E voi, siete tra questi?

1917

Uno sguardo lungo e ininterrotto alla Prima Guerra Mondiale, vista al fianco di due soldati. Questo è 1917, film di guerra diretto da Sam Mendes, che porta lo spettatore direttamente in trincea per una missione importantissima. Girato con l’illusione di un unico piano sequenza, è arrivato tardi nella corsa agli Oscar, ma ha rapidamente recuperato, concorrendo ora per ben 10 Nomination.

Odio l’estate

Dopo un periodo di distanza dalle sale in cui ciascuno ha sviluppato progetti personali, Aldo, Giovanni e Giacomo sono tornati. Insieme a loro, anche Massimo Venier, regista dei loro primi film, con cui non collaboravano da più di dieci anni. In Odio l’estate tre famiglie si trovano a dover affrontare una ‘convivenza impossibile’ quando scoprono di aver affittato tutti la stessa casa per le vacanze. Come andrà a finire? Scopritelo al cinema!

Cosa arriverà presto al cinema?

L’ultimo paragrafo è dedicato a tutti quei film che ancora non sono disponibili, ma lo saranno presto. Ecco quindi alcuni consigli su titoli che arriveranno a breve al cinema. Prendete le vostre agende e iniziate ad appuntarvi tutte le date di uscita per tenervi liberi!

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

Harley Quinn è tornata e questa volta si è portata dietro un sacco di amiche. Quattro anni dopo il debutto del personaggio nel controverso Suicide Squad, la(ex-?)villain si presenta al pubblico con una nuova avventura. Nel nuovo capitolo dell’universo cinematografico DC Comics la vedremo affrontare Maschera Nera al fianco delle Birds of Prey, nuove eroine cariche di energia!

Data di uscita: 6 febbraio

Sonic – Il film

Questa pellicola sull‘icona dei videogiochi ha avuto uno sviluppo estremamente complesso. L’uscita del primo trailer ha infatti ricevuto un’accoglienza tanto negativa da portare a un rinvio del film per ricreare da zero il design del protagonista blu. La nuova versione (che vedete nel trailer qui sopra) sembra aver accontentato i fan, ma sarà sufficiente per rendere il film meritevole? Chissà, ma noi siamo molto curiosi di scoprirlo!

Data di uscita: 13 febbraio