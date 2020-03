Uncharted: Mark Wahlberg svela cosa ha provato quando ha perso il ruolo di Nathan Drake

La star Mark Wahlberg, in una recente intervista rilasciata a Collider, ha svelato alcuni dettagli relativi ad Uncharted. Parliamo dell’adattamento cinematografico della Sony Pictures ispirato all’omonima saga di videogame. Il progetto è riuscito a restare in piedi nonostante una serie incredibile di peripezie. Sono otto i registi prima assunti e poi licenziati. Basti pensare inoltre che quando l’opera fu messa in cantiere, Wahlberg era stato scelto per il ruolo di Nathan Drake. Il tempo trascorso ha però cambiato radicalmente gli scenari con la decisione finale di raccontare la vita di un Nathan giovane. Che oggi sarà interpretato da Tom Holland.

Tuttavia Mark Wahlberg è tornato nel cast lo scorso novembre, per interpretare Victor “Sully” Sullivan, celebre aiutante di Nathan. Nell’intervista Wahlberg ha parlato proprio di questo particolare. Queste le dichiarazioni: “Sono stato legato a questa produzione per anni, e come saprete dovevo interpretare Nathan Drake e ora invece sono Sully”. Per poi spiegare con un filo di amarezza: “Mi ricorda la situazione con The Fighter, a volte c’è un orologio che ticchettava, un orologio biologico che ti dice di velocizzare le cose”.

Nel cast anche Antonio Banderas

Nella serie di videogame di Uncharted, Nathan Drake è stato in genere rappresentato come un uomo di circa trent’anni. Il nuovo film punterà su una versione più giovane del personaggio con Mark Wahlberg quindi tagliato di conseguenza. Una piccola beffa sta nel ricordare che l’attore entrò nel progetto nel 2009, quando aveva un’età praticamente perfetta per rappresentare il Nathan dei videogame. Dopo tutti questi rinvii, le riprese inizieranno il mese prossimo. Intanto il cast dello show si arricchisce di diversi nuovi membri e fra questi c’è anche Antonio Banderas. Insieme a Banderas sono entrate anche Sophia Ali, vista recentemente in Obbligo o verità. Variety riporta inoltre che Ruben Fleischer sia ormai vicino a chiudere l’accordo per dirigere la pellicola.