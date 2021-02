Con personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars come assistenti in questo smartwatch davvero speciale

Vodafone lancia Neo, lo smartwatch per bambini con personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. Uno orologio speciale che unisce la tecnologia con la fantasia e il divertimento. E che insegna ai più piccoli come muovere i primi passi nel mondo digitale.

Vodafone lancia Neo, lo smartwatch con i personaggi Disney

Il nuovo smartwatch Vodafone Neo ha tutto quello che serve ai bambini per diventare indipendenti al proprio ritmo nel mondo digitale. Con la fotocamera frontale integrata possono immortalare per proprie avventure quotidiane, con il tracker delle attività possono contare i massi e fare sport. Allo stesso tempo possono restare in contatto con i propri genitori e tutori con chiamate, chat e videomessaggi.

Ma l’esperienza è perfettamente sicura: con la Vodafone Smart App potete impostare una lista di contatti fidati, gestire il tempo di fronte allo schermo, controllare il luogo in cui si trovano i bambini. Con il calendario potete insegnare ai bambini come gestire il tempo. Il tutto in sicurezza.

Personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars

Potete personalizzare l’esperienza scegliendo un assistente speciale. Minnie, Elsa, Buzz Lightyear, Darth Vader, l’Avenger con l’armatura e il Bambino di The Mandalorian (se siete fan, qui trovate tutti i migliori gadget). I bambini possono cambiare il personaggio e divertirsi con attività a tema.

Il progetto che ha portato allo sviluppo di Neo fa parte di una collaborazione creativa fra Vodafone e Disney, con la partecipazione di Yves Béhar, rinomato designer, e del suo team di fuseproject, che grazie alla sua esperienza ha dato un ulteriore contributo alle competenze e al talento del team di prodotto di Vodafone Smart Tech.

Per promuovere il nuovo smartwatch, Vodafone ha anche lanciato una divertente campagna pubblicitaria con il modello David Gandy, che deve fare uno shooting fotografico con Lil’ J-Peg e un team fatto solo di bambini. Che lo invitano a interpretare Elsa, Minni e Buzz. Ecco lo spot.

Vodafone Neo è disponibile da oggi in tutti i negozi Vodafone, nel canale eshop Vodafone (voda.it/neo) e a breve anche su mediaworld.it, nei negozi MediaWorld, Coop e Carrefour a cui si aggiungeranno altri partner in futuro.